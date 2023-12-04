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柯文哲：三極狀態可互相牽制
民眾黨總統參選人柯文哲昨晚出席「小草粉絲見面會」表示，「民進黨再執政，這個天下就沒有道理了」，民主政治常規就是做得好繼續做，做不好就下台；民進黨在這段時間的確做得很不好，這也是給民眾反省，為何當年有這麼多人期望他們，結果台灣從二○○○年到現在，經過三次政黨輪替，卻總是帶給人民失望。
柯文哲指出，台灣的政治體制一直存在兩極對抗，這次如果國會三黨不過半，可以給台灣一個新的機會；如果可形成三極狀態，彼此互相牽制，也許可讓國家有機會比較和諧，比較不會陷入兩極對抗局面。
柯文哲提及，民進黨總統參選人賴清德說如果民進黨沒在國會過半，高雄市前市長韓國瑜就會當上立法院長；問題是如果民進黨在國會過半，院長就換柯建銘來當，「我不認為更好」。對於綠營質疑「恩將仇報」，柯說，「先講壞話的絕對不是我，是老柯先講的。」
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