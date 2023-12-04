聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲：三極狀態可互相牽制

聯合報／ 記者林銘翰游振昇陳秋雲／連線報導
民眾黨總統參選人柯文哲。記者葉信菉／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲。記者葉信菉／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚出席「小草粉絲見面會」表示，「民進黨再執政，這個天下就沒有道理了」，民主政治常規就是做得好繼續做，做不好就下台；民進黨在這段時間的確做得很不好，這也是給民眾反省，為何當年有這麼多人期望他們，結果台灣從二○○○年到現在，經過三次政黨輪替，卻總是帶給人民失望。

柯文哲指出，台灣的政治體制一直存在兩極對抗，這次如果國會三黨不過半，可以給台灣一個新的機會；如果可形成三極狀態，彼此互相牽制，也許可讓國家有機會比較和諧，比較不會陷入兩極對抗局面。

柯文哲提及，民進黨總統參選人賴清德說如果民進黨沒在國會過半，高雄市前市長韓國瑜就會當上立法院長；問題是如果民進黨在國會過半，院長就換柯建銘來當，「我不認為更好」。對於綠營質疑「恩將仇報」，柯說，「先講壞話的絕對不是我，是老柯先講的。」

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民眾黨 民進黨 國民黨

延伸閱讀

柯文哲接轎艋舺靈安尊王回鑾 青山宮主委預祝心想事成

指多年朋友「一剎那就翻臉」 柯文哲談和柯建銘交情：先講壞話的絕對不是我

影／柯文哲說中一選情五五波 蔡其昌酸：這樣喊對手陣營會快樂一點

影／綠營狂打別讓「辣個男人」當立法院長 柯志恩：他們無法消除韓國瑜魔咒

相關新聞

蕭美琴爆回復國籍爭議 藍綠交鋒 藍營：蕭若回復國籍不得參選

民進黨副總統參選人蕭美琴國籍問題成大選焦點。國民黨台北市議員王欣儀昨指出，蕭美琴二○○二年才取得中華民國身分證，質疑是否...

賴辦：蕭美琴自始至終都有我國籍

國民黨台北市議員王欣儀、游淑慧質疑民進黨副總統參選人蕭美琴二○○二年才申請身分證是否曾放棄國籍又回復？賴清德競選總部發言...

批綠大發國難財 侯友宜：民進黨貪腐掉滿地

國民黨總統參選人侯友宜昨天替立委參選人張斯綱站台時再打民進黨貪腐弊案，他說「民進黨的貪腐，不用我打，已經掉滿地了，太多了...

全國競總成立 蔡英文火力全開 賴清德猛批藍白

民進黨總統參選人賴清德全國競選總部昨天成立，湧入近萬名支持者，蔡英文總統、行政院長陳建仁及前閣揆蘇貞昌等府院黨人士都到場...

學者：國籍事項登記有案 一查就有

政治大學法律系副教授廖元豪指出，根據議員爆料，看不出蕭美琴有放棄過國籍，即使她曾是美國公民，也不用放棄中華民國籍，比較可...

柯文哲：三極狀態可互相牽制

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚出席「小草粉絲見面會」表示，「民進黨再執政，這個天下就沒有道理了」，民主政治常規就是做得好繼續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。