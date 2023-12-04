全國競總成立 蔡英文火力全開 賴清德猛批藍白

民進黨總統參選人賴清德全國競選總部昨天成立，湧入近萬名支持者，蔡英文總統、行政院長陳建仁及前閣揆蘇貞昌等府院黨人士都到場助講。賴清德演說時再批「藍白合」紛擾了幾個月，國際媒體、世界各國也都看得很清楚，在野黨沒提出完整治國願景，不是為國家人民，只有政治算計和依賴中國。

賴清德說，當藍白還在談合不合，他已召開七場國政願景發表會，對國家經濟、教育、醫療、文化、社福等領域提出政見，要為台灣下一個四年、八年，甚至更長遠的未來打下基礎。

這場造勢在台北市北平東路封路舉行。副總統參選人蕭美琴強調「我們這組不會讓台灣漏氣」，會延續蔡總統穩健路徑繼續帶領台灣。

蔡總統致詞時火力全開回應在野黨批評民進黨貪腐。她說，在野黨說民進黨每一條都貪腐，「這種沒證據的說法，我不能接受」。

賴清德壓軸上台。他說，藍白陣營皆喊出重啟服貿，一個接受九二共識、一個高喊兩岸一家親，都想讓台灣走回頭路成為「中國的台灣」。他說，和平無價，當在野黨放棄主權，犧牲經濟自主、忍受社會衝擊絕不可能得到真正的和平，絕對不能把國家交給這群人。「上架台灣」是國際共識，這場選舉就是在選擇國家方向。

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