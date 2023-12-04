批綠大發國難財 侯友宜：民進黨貪腐掉滿地

國民黨總統參選人侯友宜昨天替立委參選人張斯綱站台時再打民進黨貪腐弊案，他說「民進黨的貪腐，不用我打，已經掉滿地了，太多了。」他列舉台南爐碴案、光電弊案，問民進黨總統參選人賴清德「有沒有看到，在我們痛苦的時候，你們大發國難財？」

侯友宜表示，今年選舉是「清廉與貪腐」的對抗，民進黨在人民最痛苦的時候大發國難財，賴清德卻未徹底釐清所有弊案，還讓民進黨高官與im.B弊案詐騙案主嫌吃香喝辣；台灣人民問賴清德，民進黨弊案在哪裡？賴卻反問是哪一件，根本是裝聾作啞，「賴清德放縱民進黨貪腐」。

國民黨台北市立委參選人張斯綱競選總部昨成立，黨主席朱立倫及侯友宜等人站台，現場除湧入支持者，歐洲媒體聯合觀選團來台首站就選在此。聯電前副董事長宣明智現身力挺，被問到是否請鴻海創辦人郭台銘回來國民黨團隊？他說這是國民黨和郭台銘的事，台灣政黨都在進步。

選戰倒數四十天，傳出侯友宜募款不易。朱立倫說，這次會創下「有史以來花費最少選舉」，近來宜蘭、彰化競總開張，沒花黨中央一塊錢，都是基層幹部與支持者自動自發，今年選舉靠的是「情義」。

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