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學者：國籍事項登記有案 一查就有

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

政治大學法律系副教授廖元豪指出，根據議員爆料，看不出蕭美琴有放棄過國籍，即使她曾是美國公民，也不用放棄中華民國籍，比較可能是蕭長期待在國外，太久沒回台灣被除籍才沒有戶籍，但不影響參選資格。他說，國籍事項絕對登記有案，一查就有，中選會應該請內政部查核，並由內政部公開說明清楚。

廖元豪也在臉書發文說，蕭美琴是否有「回復國籍」而不具參選資格？內政部一定查得到，也應該回答。

廖元豪說，法律上沒有「華僑護照」用語，應該是指「無戶籍國民的護照」，這是一種「在台灣地區『未設籍』的中華民國國民」所持之護照；「無戶籍國民」沒身分證，但仍可以申請中華民國護照，而且是中華民國國民。

他說，「回復國籍」前提是曾經「放棄國籍」，如果蕭美琴父親在她出生時有中華民國國民身分，那她就從出生那一天自動取得中華民國國民身分，如果蕭美琴出生時沒有中華民國國籍，那唯一的理由就是她父親在她出生前就放棄中華民國國籍。

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