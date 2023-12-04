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中選會：資格審查包括是否回復國籍

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴國籍問題引發論戰。內政部昨天表示，因涉及個資，戶政司不能查，必須當事人同意或中選會選罷法規定才可以查。

中選會則指出，已在十一月廿七日依法請外交部協查，會在十二月五日前召開會議審定總統、副總統候選人名單，十五日公告候選人名單。

中選會表示，三組總統、副總統候選人申請登記時，均已經繳交授權查證外國國籍同意書，中選會將進行相關的資格審查作業，包含法規規定的回復中華民國國籍部分。

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