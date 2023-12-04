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賴辦：蕭美琴自始至終都有我國籍
國民黨台北市議員王欣儀、游淑慧質疑民進黨副總統參選人蕭美琴二○○二年才申請身分證是否曾放棄國籍又回復？賴清德競選總部發言人戴瑋姍昨天表示，蕭美琴自始至終都具有中華民國國籍，也從未放棄中華民國國籍，亦無回復國籍問題，參選資格皆合乎相關規定，期盼社會各界以正確資訊為事實基礎，不實討論應適可而止。
民進黨立委林楚茵說，國民黨惡意扭曲蕭美琴曾放棄國籍，這是帶風向的「選舉操作」，可惡可恥，凸顯國民黨無知，更是對海外僑胞的歧視。她說，「國籍法」規定，出生時父或母為中華民國國民，自然具中華民國國籍；蕭父具中華民國國籍，蕭美琴依法擁有中華民國籍，而身分證是依「戶籍法」取得，沒身分證等同沒國籍是沒常識又不懂法律，更是選舉操作的惡意造謠。
林楚茵表示，蕭美琴從未放棄中華民國籍，沒有回復國籍問題，這也是海外僑胞常遇到的狀況；長年旅居國外、沒定居台灣而沒戶籍，也就無法取得身分證，但始終是「中華民國國民」，擁有中華民國國籍。「沒放棄過要拿什麼證明」，這種低劣手段只會讓選民更唾棄，要求國民黨道歉。
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