蕭美琴爆回復國籍爭議 藍綠交鋒 藍營：蕭若回復國籍不得參選

民進黨副總統參選人蕭美琴國籍問題成大選焦點。國民黨台北市議員王欣儀昨指出，蕭美琴二○○二年才取得中華民國身分證，質疑是否有「回復國籍」問題？參選立委的北市議員游淑慧也說，根據總統副總統選罷法規定，曾喪失或放棄國籍都不符參選資格，想問蕭美琴曾喪失過中華民國國籍嗎？目前國籍是回復而來的嗎？更喊話「內政部、中選會敢查嗎？」

總統副總統選舉罷免法第廿條規定，在中華民國自由地區繼續居住六個月以上且曾設籍十五年以上之選舉人，年滿四十歲得申請登記為總統、副總統候選人；回復國籍、因歸化取得國籍、大陸地區人民或香港澳門居民經許可進入台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。

王欣儀指出，蕭二○○○年擔任總統府顧問時只有華僑護照，二○○二年擔任立委才辦了中華民國身分證，但蕭從小在台南讀國小、國中，之後才去美國，她就讀這些台灣學校時照理有中華民國國籍才對，除非是以「外僑」就讀。

游淑慧在臉書貼文，蕭美琴曾說「經過多次詢問各國代表處，放棄美國籍、只有華僑護照，就無法取得包括日本、泰國、美國及許多歐洲申根國家簽證…美國在台協會官員也告知，放棄美國籍又沒有台灣身分證字號及永久居留權護照，只是一份旅行證件。」

蕭美琴國籍爭議 各方說法 圖／聯合報提供

游貼出蕭美琴的口述報導強調「我認為她（蕭美琴）是分得清國籍和戶籍」。游說，蕭於二○○九年描述自己二○○二年申請宣誓成中華民國國民過程，報導指出「因為我在日本出生，媽媽是美國人，從小只有美國籍，如果放棄，就變成無國籍。為了申請中華民國國籍及護照，我幾乎跑斷腿…」。「二○○二年二月一日就任立委前，我先去申辦放棄美國籍，等拿到立委就任證書，馬上宣誓成為中華民國國民，『總算回到家了！』」

游淑慧表示，她無法從蕭美琴自述判斷蕭是自始沒有中華民國國籍、二○○二年才歸化取得國籍？還是曾有過中華民國國籍，後來因故喪失，二○○二年才回復取得國籍？但不論是雙重國籍、歸化或回復，依法都是不得參選正副總統的。

【記者鄭媁／台北報導】曾任立法院第九屆僑選立委的國民黨前立委童惠珍昨表示，僑選立委參選資格是連續八年不能有戶籍的中華民國國民，參選成功必須馬上放棄美國籍；在海外出生的小孩只有華僑護照，要入籍必須具備滿廿歲、來台居住滿一年以上，當時蕭美琴可能無法滿足相關條件，以致申請國籍卡關。

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