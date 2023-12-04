聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲酸管不住趙 侯友宜譏「羨慕我有好副手」

聯合報／ 記者侯俐安林銘翰／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲（右）。記者潘俊宏／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（右）。記者潘俊宏／攝影

藍白合破局後，「侯康配」與「柯盈配」各自努力。民眾黨總統參選人柯文哲前天指國民黨總統參選人侯友宜管不好副手趙少康，侯友宜昨天說，「柯文哲應該非常羨慕我有一個好的副手」，「侯友宜是一個很有自信心的人」，一定會結合有能力的人，大家一起打團隊戰、贏得最後勝選。

針對柯文哲日前自爆有人開價兩億美元要他當副手，國民黨副主席連勝文昨表示，現有各種高度監管與反洗錢措施之下，要匯兩億美元給政治人物，實務上是不可能的事情，會講這種話的人是信口開河，會相信的人則是欠缺常識。

連勝文說，這起事件已經成為令人覺得荒謬、遺憾的鬧劇，他提醒，想成為國家領導人，講的話都必須想想對社會的影響，「畢竟這不是一個脫口秀，也不是在演黑色喜劇」，講的每句話，都會影響到年輕人與國際未來，甚至影響美國、盟邦對台灣看法，也許應該多思考一下。

對於連勝文的說法，柯文哲競選辦公室發言人戴于文回應，有些訊息誇大而不符事實，柯文哲從來就都沒有相信，但是這些訊息操作的手法，凸顯國民黨方面沒有合作的誠意。不過，戴于文也說，這些都已經過去了，也成為這場選戰的歷史章節，未來柯文哲將爭取選民認同，繼續向前走自己的路。

至於副手何時決定，民眾黨副總統參選人吳欣盈說當天早上八點才接到通知，柯文哲昨表示，藍白合還沒正式破局前，還不能確定告訴她要當副手，他要公正，「在藍白合沒正式破局前，一方面談藍白合，一方面準備副手，這不是很奇怪？」的確是最後才通知，但這些人的資料都準備好了。

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

柯文哲接轎艋舺靈安尊王回鑾 青山宮主委預祝心想事成

指多年朋友「一剎那就翻臉」 柯文哲談和柯建銘交情：先講壞話的絕對不是我

喊自己若未參選只剩藍綠對決「統獨就變主軸」 柯文哲： 最後必是賴蕭配勝選

影／柯文哲說中一選情五五波 蔡其昌酸：這樣喊對手陣營會快樂一點

相關新聞

蕭美琴爆回復國籍爭議 藍綠交鋒 藍營：蕭若回復國籍不得參選

民進黨副總統參選人蕭美琴國籍問題成大選焦點。國民黨台北市議員王欣儀昨指出，蕭美琴二○○二年才取得中華民國身分證，質疑是否...

賴辦：蕭美琴自始至終都有我國籍

國民黨台北市議員王欣儀、游淑慧質疑民進黨副總統參選人蕭美琴二○○二年才申請身分證是否曾放棄國籍又回復？賴清德競選總部發言...

批綠大發國難財 侯友宜：民進黨貪腐掉滿地

國民黨總統參選人侯友宜昨天替立委參選人張斯綱站台時再打民進黨貪腐弊案，他說「民進黨的貪腐，不用我打，已經掉滿地了，太多了...

全國競總成立 蔡英文火力全開 賴清德猛批藍白

民進黨總統參選人賴清德全國競選總部昨天成立，湧入近萬名支持者，蔡英文總統、行政院長陳建仁及前閣揆蘇貞昌等府院黨人士都到場...

學者：國籍事項登記有案 一查就有

政治大學法律系副教授廖元豪指出，根據議員爆料，看不出蕭美琴有放棄過國籍，即使她曾是美國公民，也不用放棄中華民國籍，比較可...

柯文哲：三極狀態可互相牽制

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚出席「小草粉絲見面會」表示，「民進黨再執政，這個天下就沒有道理了」，民主政治常規就是做得好繼續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。