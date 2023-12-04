柯文哲酸管不住趙 侯友宜譏「羨慕我有好副手」

藍白合破局後，「侯康配」與「柯盈配」各自努力。民眾黨總統參選人柯文哲前天指國民黨總統參選人侯友宜管不好副手趙少康，侯友宜昨天說，「柯文哲應該非常羨慕我有一個好的副手」，「侯友宜是一個很有自信心的人」，一定會結合有能力的人，大家一起打團隊戰、贏得最後勝選。

針對柯文哲日前自爆有人開價兩億美元要他當副手，國民黨副主席連勝文昨表示，現有各種高度監管與反洗錢措施之下，要匯兩億美元給政治人物，實務上是不可能的事情，會講這種話的人是信口開河，會相信的人則是欠缺常識。

連勝文說，這起事件已經成為令人覺得荒謬、遺憾的鬧劇，他提醒，想成為國家領導人，講的話都必須想想對社會的影響，「畢竟這不是一個脫口秀，也不是在演黑色喜劇」，講的每句話，都會影響到年輕人與國際未來，甚至影響美國、盟邦對台灣看法，也許應該多思考一下。

對於連勝文的說法，柯文哲競選辦公室發言人戴于文回應，有些訊息誇大而不符事實，柯文哲從來就都沒有相信，但是這些訊息操作的手法，凸顯國民黨方面沒有合作的誠意。不過，戴于文也說，這些都已經過去了，也成為這場選戰的歷史章節，未來柯文哲將爭取選民認同，繼續向前走自己的路。

至於副手何時決定，民眾黨副總統參選人吳欣盈說當天早上八點才接到通知，柯文哲昨表示，藍白合還沒正式破局前，還不能確定告訴她要當副手，他要公正，「在藍白合沒正式破局前，一方面談藍白合，一方面準備副手，這不是很奇怪？」的確是最後才通知，但這些人的資料都準備好了。

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