台股上萬7走對路？ 侯友宜：離人民太遠

「台灣經濟成長率1.42%，創14年新低、貧富差距攀10年新高，賴清德完全沒感受到人民的痛苦！」國民黨總統候選人侯友宜3日出席競選活動時表示，民進黨執政之下只有「詐騙」蓬勃發展，賴清德還在自我感覺良好，以台股上1萬七千點為傲。侯友宜說，他若上台還將清查過去7年的弊案，不分任何黨派，全面革新貪污腐敗。

賴清德2日出席台中立委候選人何欣純大里競選總部成立大會時表示，在蔡英文總統帶領下，近期台股站上萬7關卡，近幾年經濟一路往上，香港恆生指數一路下降，代表我們選對人、走對路。他也批評國民黨說要接受九二共識，但去年中共總書記習近平卻已經說「九二共識就是一個中國原則」，沒有各自表述的空間。

批賴自我感覺良好

對此，侯友宜受訪時回應說，賴清德沒有看到台灣今年的經濟成長率只有1.42%，創下14年來的新低，還有貧富差距攀10年新高、實質總薪資負成長，民進黨執政之下只有「詐騙」蓬勃發展，賴清德還在自我感覺良好，根本離人民太遠。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭也說，民進黨2016年上任後就廢除特偵組，7年多來民進黨貪污腐敗弊案簡直罄竹難書，侯友宜特別提出恢復特偵組，而賴清德卻是「假裝看不到、聽不到，就當作不存在」，因此2024就是「清廉與貪腐」的選擇，未來將清查過去7年的弊案，更不分任何黨派，全面清除貪污腐敗。

重啟核能是世界潮流

另有媒體提問，對於聯合國氣候峰會有超過20國簽署宣言，目標在2050年要把核能發電裝置容量增到3倍的看法。侯友宜說，能源是國家安全問題，更是經濟產業減碳最重要的關鍵，賴清德主張的非核家園，完全跟國際的趨勢背道而馳，尤其賴清德的能源政策變來變去，完全說不清楚。

侯友宜強調，他的能源政策就是供電無虞、有序轉型、以核減煤，核一、核二、核三在檢查無虞底下安全沒問題就會延役，核四則會成立總體安全審查委員會，確定安全無虞才會重啟。他的能源政策非常清楚，就是符合世界潮流趨勢，也能讓經濟產業蓬勃發展。

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