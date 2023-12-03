侯嗆綠貪腐鴨霸 賴批藍白無治國藍圖

二○二四大選，民進黨力拚第三次完全執政，在野黨砲轟綠執政貪腐弊案叢生。蔡英文總統表示，沒有一黨獨大的問題，國會過半才好做事。國民黨總統參選人侯友宜昨天批評，民進黨一黨獨大是鴨霸的政黨，蔡總統七四五天不開記者會，人民問民進黨總統參選人賴清德如何解決貪汙，賴竟反問哪一個具體事件。

蔡英文昨率府院大軍壓境嘉義市，參加賴清德與立委參選人王美惠競選總部成立大會，她表示，國會過半很重要，牽涉到國家有沒有國防、建設等經費，國會過半是一定要達成的任務，二○二○年拿下史上最高八一七萬票，有很強力量來做事，明年大選全世界都在看台灣的選擇，絕對不能走錯路，要讓國家發展繼續。

民進黨總統參選人賴清德昨在馬公造勢表示，藍白紛擾已經完結篇，不論藍白都沒有完整的治國藍圖，只有政黨利益的企圖，沒有讓台灣在世界上架的能力，只有下架民進黨的口號，籲選民絕不能把國家交給這些人，呼籲民眾繼續支持台灣隊，國會一定要過半，守護台灣的經濟和主權。

侯友宜質疑民進黨貪腐，台南市爆發學甲八八槍案、農地埋爐碴、圈地種光電等弊案，喊話「曾擔任台南市長的賴清德有面對？」侯批評，賴清德對民進黨執政過程中的貪腐完全視而不見，在選舉的過程，被問及如何解決貪腐也不願面對，這就是傲慢的民進黨。

侯友宜強調，這次的選舉很清楚，不只和平與戰爭的選擇，更是清廉與貪腐的對決，也是民主與專制的對決，呼籲國人應該在這次選舉下架貪腐的民進黨，共同完成輪替，換清廉、守護和平的國民黨來執政。

針對賴清德批評藍白陣營都只有政黨利益的企圖，沒有完整治國的藍圖，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰反批，為什麼坊間會流傳「新潮流不散，台灣倒一半」，就是因為民進黨在蔡英文的執政下已經貪腐七年半，期間新潮流系更是無所不用其極，蠶食鯨吞國家各種利益，而未來如果讓新潮流系大咖的賴清德當上總統，恐將變本加厲，貪腐加劇。 民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報系資料照

商品推薦