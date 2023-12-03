聽新聞
test
0:00 / 0:00
「1吃肉1啃骨頭」柯文哲：藍綠一家變共犯結構
民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，民進黨執政出現弊案，國民黨立委批評力道卻很弱，因為民進黨吃肉，國民黨多少可以分到骨頭啃，已經變成共犯結構。
柯文哲昨天與民眾黨立委張其祿在木新市場掃街拜票，並且出席民眾黨立委邱臣遠中和聯合競選總部成立大會。柯文哲致詞說，新北立委中和選區三腳督，民進黨立委參選人吳崢空降、國民黨立委參選人張智倫是政二代，只有邱臣遠有政見與資歷，中和就像台灣政壇縮影，民進黨代表執政黨，國民黨代表過去勢力，只有民眾黨是未來希望。
柯文哲表示，國民黨只攻擊他，不攻擊民進黨總統參選人賴清德，因為「藍綠本來就一家」。
柯說，他就像當年的哥倫布航向世界，不為短期利益犧牲長期利益、不為政黨利益犧牲國家利益，雖然民調起伏，但他相信支持者最後會回流。
柯文哲並說，藍綠應該是共犯結構，所以台灣一直不會好，呼籲選民只有跳脫藍綠的政治結構，才能給台灣帶來改變。
👉2024選戰最前線
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言