「1吃肉1啃骨頭」柯文哲：藍綠一家變共犯結構

民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，民進黨執政出現弊案，國民黨立委批評力道卻很弱，因為民進黨吃肉，國民黨多少可以分到骨頭啃，已經變成共犯結構。

柯文哲昨天與民眾黨立委張其祿在木新市場掃街拜票，並且出席民眾黨立委邱臣遠中和聯合競選總部成立大會。柯文哲致詞說，新北立委中和選區三腳督，民進黨立委參選人吳崢空降、國民黨立委參選人張智倫是政二代，只有邱臣遠有政見與資歷，中和就像台灣政壇縮影，民進黨代表執政黨，國民黨代表過去勢力，只有民眾黨是未來希望。

柯文哲表示，國民黨只攻擊他，不攻擊民進黨總統參選人賴清德，因為「藍綠本來就一家」。

柯說，他就像當年的哥倫布航向世界，不為短期利益犧牲長期利益、不為政黨利益犧牲國家利益，雖然民調起伏，但他相信支持者最後會回流。

柯文哲並說，藍綠應該是共犯結構，所以台灣一直不會好，呼籲選民只有跳脫藍綠的政治結構，才能給台灣帶來改變。

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