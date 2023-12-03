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在野批大撒幣 蔡英文：投資未來沒債留子孫

聯合報／ 記者李文德周宗禎黃于凡呂慧瑜／連線報導
反駁債留子孫，總統蔡英文強調「這是有史以來最會還債的政府」。記者周宗禎／攝影
反駁債留子孫，總統蔡英文強調「這是有史以來最會還債的政府」。記者周宗禎／攝影

蔡英文總統昨到台南及嘉義為黨籍立委參選人造勢，在野黨指她大撒幣，「我有花很多錢，但我是投資台灣的未來，且也沒有債留子孫」，更強調自己已經還債近八千億，這是有史以來最會還債的政府。

蔡英文說，二○一六年我們台灣ＧＤＰ是十七點五兆元，今年會到二十三兆，「國家的力量增加很多」，在二○一五年國家稅收是二點一兆，去年就三點二兆，今年十月就三兆，稅收一定會比去年好，更強調前瞻基礎建設不是大撒幣，是投資台灣的未來。

「我沒有債留子孫」，蔡英文表示到現在已還了八千億，明年再還一千多億，這是有史以來最會還債的政府。

蔡英文指出，上次執政提出許多國防採購案，都被在野黨杯葛，若沒杯葛現在早就有潛水艦，不用現在才開始造，她編列特別預算向美國買六十六架最先進的Ｆ十六強化空戰，發展國艦國造、國機國造都需立法院同意，只有強而有力的國防才有和平。

民進黨總統參選人賴清德昨晚到嘉義與爭取連任的立委王美惠造勢，他表示，當選首要做平權台灣、打造健康台灣、建設幸福台灣，很開心郭台銘要在台灣建癌症醫院，當選會全力支持郭董的計畫，共同公私合作，對抗癌症。

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