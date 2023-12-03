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漢子、燕子、禿子合體 侯友宜：當選成立特偵組查弊

聯合報／ 記者鄭國樑林敬家／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜彰化縣競選總部昨天成立，侯到場受到支持者歡迎。記者林敬家／攝影
國民黨總統參選人侯友宜彰化縣競選總部昨天成立，侯到場受到支持者歡迎。記者林敬家／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨天舉辦彰化競選總部成立大會；他說，絕對權力造成絕對腐敗，當選總統會成立特偵組，清查每一件弊案，不管任何人，該辦就辦、該抓就抓。

「漢子、燕子、禿子」昨天替黨籍立委站台，三人都抨擊民進黨執政八年貪腐弊案疑雲多，呼籲大家下架民進黨。

侯友宜說，大家看見民進黨執政以來缺蛋、缺疫苗、缺人力什麼都缺，人民痛苦如刀割，國家有難時成立快篩隊，但是連小吃店也可以賣快篩，缺蛋時，一個人的公司卻獲得中央補助一點五億元進口雞蛋，沒疫苗時有人發國難財。

台中市長盧秀燕說，民進黨把公文資料封存卅年。巴西進口雞蛋和台灣攪拌混成蛋液被台中、桃園衛生局查出來，現在中央要花五千萬元處理過期蛋。

盧秀燕指出，南部一位民進黨立委親中舔共被設計，有沒賣台？大家都想知道這些祕密有沒有貪腐，她要求大家讓侯友宜當總統成立特偵組破案，了解裡面有什麼祕密。

侯友宜表示，賴清德過去主政的台南市發生光電弊案，詐騙案愈來愈多，現在說謊彷彿變成美德，大家被民進黨騙，不可能視若無睹，一定要下架民進黨。

高雄市前市長韓國瑜說，選錯總統沒辦法防貪汙舞弊，台灣現在居然連特偵組都沒有，特偵組最重要的角色就是辦立委、部長、院長、副總統、總統貪汙，很需要這樣的單位來懲治貪官汙吏。他這次重回立法院一定會負起該負的責任。

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