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民進黨強打經濟兩岸 防「貪腐牌」發酵

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
民進黨總統參選人賴清德、台中立委何欣純大里競總昨成立。記者趙容萱／攝影
民進黨總統參選人賴清德、台中立委何欣純大里競總昨成立。記者趙容萱／攝影

選戰逐漸白熱化，據了解，民進黨內認為，選舉決戰主軸仍是兩岸牌與經濟牌。黨內人士表示，過去民眾或許認為國民黨執政兩岸關係較穩定、較會拚經濟，但蔡政府執政八年，選民已經改觀，兩岸與經濟現在是民進黨的強項；但黨內人士不諱言，藍白強打「貪腐牌」，民進黨必須謹慎應對，防止「討厭民進黨」氛圍再起。

這次選戰藍營主打戰爭與和平，民進黨人士說，國民黨副總統參選人趙少康卅多年來，每次選舉都用這招，但沒有一次成真，侯陣營的「恐嚇牌」效應有限，反觀侯陣營主張開放陸生來台就業，中間及年輕選民有疑慮，反強化國民黨「親中」的形象。

至於民進黨執政的經濟表現，黨內人士指出，前總統馬英九執政八年每人人均ＧＤＰ只增加五○一○元，蔡政府執政，從二○一六到去年，增加九七二○元，比馬政府成績高過將近一倍，此外，與各國相比，台灣經濟受到疫情影響較小，甚至逆勢成長，去年台灣的人均ＧＤＰ首次超越南韓。

面對藍營批評民進黨貪腐的攻勢，黨內則認為必須謹慎因應，避免負面效應發酵影響選情。曾參與二○二○總統輔選的黨內人士說，藍白不斷打民進黨貪腐、桃色事件，目的就是要營造討厭民進黨的氛圍。

但黨內人士也說，選戰剩下四十多天，除非有「超級震撼彈」，否則所謂的「貪腐牌」也不易發酵。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，每個政黨都可能出現貪腐的個人，重點是政黨的態度為何，民進黨對於出現問題的黨公職，都積極處理而非包庇。在野黨指控執政黨貪腐，不能只是扣帽子，要具體指出來，國民黨在各地的貪汙腐敗嚴重，選民也都看在眼裡。

2024選舉 2024總統選舉 民進黨 貪汙 賴清德

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