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柯文哲繼續打民調 藍嗆沉溺錯誤

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲。記者葉信菉／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲。記者葉信菉／攝影

藍白合宣告破局，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲各自登記參選，然而柯接受媒體專訪時，似仍糾結在藍白合過程的民調爭議。柯文哲說，民調資料都是國民黨準備，出來的結果差很大。侯競辦反擊，柯文哲到現在還沉溺在自我矛盾的錯誤中，令人不解。

柯文哲前天接受ＴＶＢＳ專訪表示，「如果柯侯、侯柯在統計上，已經看不出有差別，我就讓你，但要讓六個百分點，就算這樣侯也不會贏。」統計上尊重民意，但很好笑，民調資料都是國民黨準備，出來的結果差很大。

柯文哲宣稱，台灣超過六成民意希望政黨輪替，但結果是什麼，他很不喜歡國民黨那套宮廷政治、密室政治，只會用「喬」的，動作太多，跟民眾黨的文化格格不入，民眾黨習慣直來直往，不行就不行，不喜歡用很隱晦的方式。

柯文哲談及藍白和鴻海創辦人郭台銘三方在君悅飯店會面，就算不能整合，也不要惡言相向，當天真的是一場鬧劇，坐在上面很尷尬。

針對柯文哲說法，侯辦表示，在統計誤差範圍內，民調中原來領先的甲候選人最後得票率可能會輸給原先在民調統計誤差中落後的乙候選人。這就是科學上民調統計誤差可能發生的結果，這也就是為什麼民調數字在統計誤差範圍內被認定雙方等於是平手的原因。

侯辦發言人錢震宇說，民調數字只要在誤差範圍內，在科學上兩人就是平手。因為柯文哲自己非常明白，侯友宜已退讓，柯才會同意接受由侯友宜勝出。他表示，柯不願面對科學與真相，還停留在自我矛盾的錯誤中始終無法翻頁。

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