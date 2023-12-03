趙少康酸訓導主任 柯反譏不受控

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康的侯康配被酸侯遭架空，侯友宜昨天表示，他非常謝謝趙少康臨危受命，侯康配合，合作無間，民進黨不要再見縫插針。侯康只有一心一意守護中華民國，保衛台澎金馬的人民。尤其他一出來，趙少康一出來，民進黨馬上抹紅，人民看了都討厭。

針對民眾黨總統參選人柯文哲指趙少康太搶鏡頭，趙少康昨表示，民進黨挑撥就算了，但柯文哲不要挑撥，他建議柯還是看好自己的副手比較重要。

趙少康也批柯文哲提的「趙侯配」(台語：中猴)，用台語唸很難聽，柯文哲是台大教授、醫師，講這種話有夠低俗，一點醫師、教授的樣子都沒有，「我自己管好自己，還要侯友宜管我喔？」「柯文哲你是訓導主任嗎？管好你自己啦」。

對於柯文哲說吳欣盈是「新產品」，趙少康說，新產品要經過市場和選民考驗，這顯示柯文哲的決策能力，挑這樣的副手讓大家懷疑柯的能力，他也奇怪柯文哲怎麼挑到吳欣盈。

趙少康要柯文哲管好自己副手，柯昨天反酸，「我是不好意思講啦，他是因為侯友宜管不了他，他才需要講這種話」。柯文哲此話一出引發台下一陣笑聲，柯文哲馬上又說，「請原諒我又講實話了」

柯文哲表示，其實不用去管副手，讓她正常發揮，把最好一面表現出來就好，每個人做好自己的工作，合起來就是國家最大力量。

對於有網友翻出過去民眾黨副總統參選人吳欣盈身穿名牌在立法院質詢的畫面，貧富差距議題受到討論。柯文哲直言，不用避諱，吳欣盈就是有錢人家出生，「難道你故意要讓她穿成乞丐裝，才可以去國會上面質詢嗎？」

民進黨副總統候選人蕭美琴日前接受「敏迪選讀」Podcast專訪時表示，她從政二十多年，很感謝、也期盼回饋台灣的栽培，面對國內情勢及政治生態劇烈的改變，她希望能回饋台灣人給的養分，在艱困的環境中共同努力。蕭美琴也提到，台灣人應決定自己的未來，儘管年輕時有改變世界的志氣，種種人生經驗形塑她專注追求擴大認同而非對立。

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