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國籍爭議 吳欣盈：我不會讓「尾巴搖狗」

聯合報／ 記者周佑政林縉明歐陽良盈陳洛薇／專訪
民眾黨副總統參選人吳欣盈。記者潘俊宏／攝影
民眾黨副總統參選人吳欣盈。記者潘俊宏／攝影

民眾黨副總統參選人吳欣盈陷入雙重國籍爭議，吳欣盈昨接受本報專訪強調，她沒有中華民國以外的國籍，外界的政治操作，出發點是惡意的，她不會讓「尾巴搖狗」，她已經把所有資料交給中選會審核，就等中選會公布；對於參選資格，吳欣盈信心滿滿地說，「我與大家都在同一艘獨木舟上」。

柯盈配」搭檔參選，外界焦點卻在雙重國籍爭議，吳欣盈昨直球對決國籍問題表示，早在二○一九年參選不分區立委時，民眾黨主席柯文哲就曾問過她；而她當立委時就已完整交代；相關證明資料，她也都有提供。

吳欣盈說，國籍問題外界無限上綱，「好像要把我家裡的衣櫃、保險箱，都給大家看有無別的護照」。她說早就沒有美國籍，外界質疑是否有比利時國籍，吳欣盈說，比利時國籍須住滿五年，還要有語言能力及社團參與，「我都住台灣，怎麼可能？」

吳欣盈強調，「我的Boss是中選會」，要審核評估參選資格的是中選會，資料送出後，中選會沒聲音，反而是輿論幾近瘋狂。外界政治操作出發點是惡意的，本來是狗搖尾巴，現在變成尾巴搖狗，「但我不會讓尾巴搖狗」。政壇有「陰謀論」認為藍白合破局後，民眾黨怕被邊緣化，用吳欣盈的國籍問題來蹭聲量。吳欣盈說，雙重國籍是假議題，她覺得台灣政治有放話文化。

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