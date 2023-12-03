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人物側寫／吳欣盈做自己 不怕外界貼公主標籤

聯合報／ 記者歐陽良盈
民眾黨副總統參選人吳欣盈。聯合報系記者潘俊宏／攝影
民眾黨副總統參選人吳欣盈。聯合報系記者潘俊宏／攝影

「我不只是這個標籤而已，這並不困擾我，標籤愈多愈好。」民眾黨副總統參選人吳欣盈帶著微笑，回應外界給她冠上的「新光公主」稱號。

吳欣盈是新光吳家第三代，父親吳東進曾為新光金控掌門人，她被形容是「新光公主」，去年遞補進入立法院就備受矚目，這次晉升民眾黨總統參選人柯文哲的副手，再成焦點。

如何看待公主標籤？吳欣盈率直地說，「要怎樣貼我標籤，是別人心態的問題」，因為家庭背景的關係，以前在學校就被貼標籤，美國同學還開玩笑地安慰她說，你從出生就被講這些事，「現在只是從學校變成全國化而已」。

吳欣盈舉例，公主有很多類型，歌劇中的杜蘭朵公主聰明過人，向那些想娶她的男人挑戰三個謎語，如果他們沒有正確回答，就會被殺。希臘神話亞特蘭大公主出生、卻因為不是父親心目中想要的兒子，被國王父親拋棄，由一隻熊養大，因此會打獵、也跑得比任何人都快；電影古墓奇兵裡的蘿拉．卡芙特（Lara Croft）也是這樣的女獵手典型。女性形象多元、貼標不就是如此？中國有句諺語「唯女子與小人難養也」，其實是貶低了女人。

最近因雙重國籍和反詰媒體引發爭議，吳欣盈說，面對有些不實的指控和傳言，儘管不公平或誇大渲染，她選擇保持沉默，但也無奈，自己從不主動攻擊別人，有時明明是被攻擊的一方，卻被指為攻擊的那方，但她其實不需要藉由製造衝突來引起聲量。

但她堅持對人的尊重。在立法院當召委主持委員會時，有次看到某立委為了搏聲量，在媒體前不禮貌的罵部會首長，由於相關問題已經問過很多次，首長也回答過很多次了，質詢時間也過了，吳欣盈見狀喊暫停，該立委還不停止，最後她使出一招，主席離席自己走人，會議結束。

吳欣盈事後說，她認為國家官員不該在國會殿堂被這樣對待，立委和官員間應有基本尊重，她離席是為了保護首長。這也是她不為人知，也鮮少刻意告訴別人的仗義。

「有時看到報導，會覺得這個名字和我一樣，但不是我」吳欣盈說，她會把所認知的自己和別人所寫的她做切割，尊重每個工作者；只要對得起自己就好，沒有太嚴肅看待。

從商界到政界，從立委變身副總統參選人，吳欣盈率真做自己，挑戰每一個她扮演的角色。

2024選舉 2024總統選舉 吳欣盈 民眾黨

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