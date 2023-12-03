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吳欣盈：用財經、國際連結幫柯加分

聯合報／ 記者林縉明周佑政歐陽良盈陳洛薇／專訪
民眾黨副總統參選人吳欣盈昨接受本報專訪，她以「五十天的挑戰」形容這場選戰，要幫助柯文哲爭取到更多支持。記者潘俊宏／攝影
民眾黨副總統參選人吳欣盈昨接受本報專訪，她以「五十天的挑戰」形容這場選戰，要幫助柯文哲爭取到更多支持。記者潘俊宏／攝影

民眾黨副總統參選人吳欣盈昨天接受本報專訪，她以「五十天的挑戰」形容這場選戰，要用最短的時間，幫助柯文哲跟民眾黨爭取到更多選票支持。對於外界議論她擔任副手是加分或減分，吳欣盈說，「用平常心拚一次，盡力而為，選後再看我對柯文哲有無幫助。」

藍白合談判在正副總統登記參選截止前夕破局，柯文哲直到前往中選會登記參選時，才正式對外宣布「柯盈配」。吳欣盈昨證實，先前柯競辦有告知，請她先準備參選資料，登記當天早上八點前，接到柯競辦電話通知她去開會，確定自己成為柯文哲的副手。

「我喜歡挑戰自己的極限，把自己當做麵團，人生只活一次，有機會就要多嘗試」。吳欣盈說，這是她的生活哲學，像是她學習帆船、潛水、打馬球等，挑戰自己的極限，她認為，人生最重要的課題就是要自我學習，這次跟柯文哲搭檔參選副總統也是挑戰，她很享受挑戰，甚至因此感到興奮，用平常心拚一次。

吳欣盈說，當立委是自己問政，當副總統參選人則是一個團隊，要考慮互補性，柯文哲是醫界、她是商界，希望藉由財經、國際連結等幫柯加分，所以這次選戰策略會以國際連結、數位轉型、青年世代做為議題主軸。

「柯盈配」登記參選後，有民調顯示，吳欣盈擔任柯文哲副手沒有加分效果。吳欣盈表示，她沒有很在意每天的民調數字，她的做法是挑一份民調，等到選舉結束後再跟民調數字比較，就能看出她對於柯文哲有無幫助。

談起和柯文哲的第一次見面，吳欣盈表示，當時柯文哲還在擔任台北市長，兩人因為一場活動碰面，她向柯毛遂自薦，之後柯邀請她到市長辦公室見面，她踏進市長辦公室，正吃著花生的柯文哲脫口就問「你老爸是哪一個人？」

三年多前，柯文哲邀請她參加民眾黨不分區立委，她想要看到台灣有好的改變，所以答應幫民眾黨茁壯。

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