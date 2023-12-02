主打執政魄力 侯康聯手批柯賴

國民黨總統參選人侯友宜昨與副手搭檔趙少康合體秀政績，赴五股夏綠地大談處理五股垃圾山、塭仔圳的過程，如何帶領團隊協調當地民眾，短時間內完成改善，侯康聯手左批民眾黨總統參選人柯文哲治理北市社子島八年無成、右轟民進黨總統參選人賴清德讓本命區台南農地埋爐渣。

侯友宜、柯文哲及賴清德都有城市治理經驗，趙少康表示，一室之不治，何以天下國家為？侯友宜只花了兩年將五股垃圾山由垃圾變黃金，賴清德卻是把黃金變垃圾，爐渣殘害農地，造成嚴重汙染，南鐵東移引發住戶抗爭八年而無法解決，大家也只記得賴清德在台南二百多天不進議會；他也批評柯文哲搞社子島搞八年，問題還是沒改變。

侯友宜說，卅年不變的五股垃圾山，他與市府團隊花兩年時間整治成功，做事不能考慮選票，他選舉最重要的目的是改變台灣，人民需要的是一個有魄力、能力、執行力的首長，他帶領公務團隊往前走，秉持這樣的態度，帶領中華民國、台灣進步。

侯提到，過去五股垃圾山位處洪水平原管制區，卅年來無法整治，他剛上任新北市長便被期待能解決問題。他是公務體系出身，做事有執行力與魄力，深知團隊合作的重要，在新北市府廿二局處的齊心努力協調下，將無法改變的垃圾山整治為最環保的公園。

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