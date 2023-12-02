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甩公主形象 吳欣盈肥皂箱開講

聯合報／ 記者歐陽良盈林縉明邱書昱／連線報導
民眾黨副總統參選人吳欣盈昨分送咖啡給媒體，緩和關係。記者許正宏／攝影
民眾黨副總統參選人吳欣盈昨分送咖啡給媒體，緩和關係。記者許正宏／攝影

民眾黨副總統參選人吳欣盈陷雙重國籍風波，吳昨天重申，沒有台灣以外的國籍，十二月五日中選會審查就會水落石出。外傳民眾黨內沒人看過吳欣盈放棄美國證明，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊昨表示，吳欣盈辦公室已經說明，二○一四年申請相關程序，沒有問題。民眾黨總統參選人柯文哲也說，就交由中選會審查。

吳欣盈昨到景美早市和民眾黨立委參選人張其祿拜票，話題依舊圍繞在雙重國籍、英國持股公司等，她要求媒體相關問題一次問完，強調中選會已在查證她的國籍，就是十二月五日公布，不會額外回答。

至於國民黨副總統參選人趙少康批她拒絕辯論，吳欣盈反問「怎麼會躲起來呢？」據她所知，副總統的辯論是在十二月底，很期待跟其他的參選人交流。

吳欣盈接著到內湖和雙北市議員陳宥丞等人站肥皂箱開講，街頭開講選在內湖科學園區午餐時段，街上人來人往，不少人因聽到街講而駐足，有支持者送上菜頭跟鳳梨。

吳欣盈說，這場演講讓她想起象徵民主的英國Speakers' Corner（演講角）；至於從金融投入政治的原因，她說，身為新手媽媽，想到孩子就有無限動力，想為了台灣拚一次。

吳欣盈演講結束後，有支持者送上熱咖啡要給她和團隊，昨天內湖天氣微涼飄著雨，她接手後分送現場媒體，似乎有意和媒體破冰。

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