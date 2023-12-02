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趙少康邀辯論？蕭美琴：我們很有分寸

聯合報／ 記者游明煌林佳彣／連線報導
民進黨副總統參選人蕭美琴（右）昨晚出席紙風車活動，向民眾揮手。記者林俊良／攝影
民進黨副總統參選人蕭美琴（右）昨晚出席紙風車活動，向民眾揮手。記者林俊良／攝影

總統、副總統辯論將成焦點，國民黨副總統參選人趙少康稱，民進黨副總統參選人蕭美琴與民眾黨副總統參選人吳欣盈，都不想跟他辯論；蕭美琴昨輔選時說，沒有收到邀請，且（辯論）應以總統為主，「我們很有分寸」。

蕭美琴輔選同黨新北市立委參選人賴品妤昨辦「戰貓連線」記者會，兩人同為愛貓人士，被稱為「戰貓」的蕭美琴頒發信物給賴品妤，聘她擔任「戰貓隊長」，現場多名新住民分享家鄉美食。

新住民提問當選後想為新住民做哪些事？蕭美琴說，包括語言、輔導、支援機制等政策面基本事務，政府都已經在做，未來希望對有些國家的新住民，在放棄原國籍、取得台灣身分過程能更順利。

蕭美琴說，新住民愈來愈多，當年她媽媽嫁來台灣時，全台南沒有幾位新住民，要重新開始學習語言，一開始會有很多障礙，也需要更多的關心，這些是最基本政府要做的。她笑說「我如果當選副總統的話，也算是第一位新住民的小孩。」

蕭美琴昨晚與社民黨北市參選人苗博雅搶攻親子票，邀請紙風車劇團到和平高中上演好戲，上千名大小朋友在細雨中共襄盛舉。蕭美琴表示，世界每天發生很多好事、壞事，每位小朋友未來都要面對這個世界，她希望這世界符合大家期望跟夢想，所以希望在每位小朋友成長過程，能有一位認真、堅定、勇敢的人陪大家長大。

2024選舉 2024總統選舉 蕭美琴 趙少康

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