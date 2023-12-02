柯文哲：台灣要保持一定國防力量
民眾黨總統參選人柯文哲跟副手吳欣盈登記參選後，他昨接受ＴＶＢＳ戰情室專訪表示，根據台灣的歷史，常常用一兩顆子彈或是周子瑜事件，在短時間選情就能翻轉。他認為，勝選關鍵是年輕人，只要投票率高，勝選機會就大。
柯文哲昨晚在立法院群賢樓外舉辦開講，即便外頭飄著細雨，且十六度低溫還有風，仍吸引超過一千人到場搖旗吶喊。
柯文哲登記參選後，近期多份民調柯盈配支持度跌到第三名，柯文哲坦言確實有些沮喪，但看到不分區立委參選人黃國昌一晚募款達一四○○萬元，遠遠超過原本設定的網路捐款額上限，讓他知道大家內心還是有希望，看到台灣想要真正改變的期盼。
柯文哲批評，民進黨執政以來墮落變快，少子化、高齡化、通膨、高房價、高房租，多年前的五缺到現在還是缺，甚至出現缺雞蛋、缺肉，很奇怪政府還是無動於衷，甚至毫無感覺，人民生活愈來愈苦，政府卻沒有在管，民進黨現在把問題丟給人民，柯文哲一定要把台灣贏回來，把國家還給人民。
柯文哲說，最近常有人提到棄保，真正要棄的是藍綠、保台灣，未來國家還是要交給年輕人。對外部分，他主張台灣自主兩岸和平，同時要保持一定國防力量，不能把國家前途完全寄託在別人手上，國防該準備還是要準備，但維持台灣民主自由生活方式，台灣願意跟對岸溝通，有交流增加善意，避免擦槍走火危機，不能讓台灣成為兵凶戰危之地。
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