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新聞眼／副手沒挑好 選情「住套房」

聯合報／ 記者程平
民眾黨總統參選人柯文哲（前左）日前與副手吳欣盈（前右）完成參選登記，柯文哲競選辦公室表示，柯文哲12月行程滿檔，將會啟動全台造勢活動。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲（前左）日前與副手吳欣盈（前右）完成參選登記，柯文哲競選辦公室表示，柯文哲12月行程滿檔，將會啟動全台造勢活動。圖／聯合報系資料照片

二○二四總統大選三腳督成局滿一周，三黨正副總統組合確認後民調也出現消長。民進黨賴蕭配雖然保持領先，但支持度沒有明顯波動；國民黨侯康配迅速躍起穩居第二，甚至逼近賴蕭配；民眾黨柯盈配則顯得低迷，有被邊緣化的憂慮。而三組搭檔的民調消長，除了與選戰走向漸趨明朗化脫不了關係，副手加分與否，也是極為關鍵的因素。

藍白合破局後，侯友宜找上趙少康搭檔參選，藍營支持者歸隊，趙金句連發引領輿論風向。只不過，趙少康的新黨背景及強勢演出，也讓綠營攻擊侯友宜會更為親中，並分化兩人。

綠營主打「美德贏台灣」，但或許是賴蕭配的傳聞已久，所以在正式登記後並沒有形成話題，對民調也看不出有明顯加分。更何況，賴清德狂打蕭美琴牌，某種程度也代表承認自己讓民進黨的青年票大量流失，以及亟欲藉由蕭美琴沖淡美方對他恐挑起兩岸不穩定的質疑，反而強化他台南歐吉桑及台獨金孫的既定形象。

相較於藍綠副手人選，民眾黨副總統參選人吳欣盈登記參選後聲量表現更是不遑多讓，力壓總統參選人柯文哲。只不過，吳欣盈的財團背景，已讓強調不與財團為伍的柯文哲形象受創，吳面對雙重國籍爭議態度強勢，甚至怒嗆媒體，火上加油；吳欣盈一夕暴紅，卻讓民眾黨和柯文哲為她疲於滅火。

歷次總統大選經驗可看出，副手搭檔挑選得好，未必對選情有加分效果，但如果有一絲一毫沒想清楚，搭檔成為自走砲，就會成為對手攻擊的破口，選情恐像誤信不好的股市老師般，從此「帶你住套房」。

2024選舉 2024總統選舉 賴蕭配 柯盈配 侯康配 吳欣盈

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