凍結台獨黨綱？侯營：賴為政治紅利 不斷轉變立場

民進黨批評國民黨總統參選人侯友宜以「反台獨」話術、「台獨黨綱」等假議題，配合中共傷害台灣國家主權。侯辦昨天反擊說，美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格已表示，美國不支持台灣獨立，美中關係權威學者葛來儀等三位學者亦撰文呼籲賴清德凍結台獨黨綱，按民進黨的邏輯，難道也在配合中共？若說這是假議題，不就是在打臉賴清德？

國民黨副總統參選人趙少康質疑，民進黨總統參選人賴清德明明要選中華民國的公職，應將台獨態度說清楚講明白，不要再閃躲，台獨的目的是消滅中華民國，全面否定台灣主權，主張台灣主權未定論。

侯辦表示，民進黨稱賴清德堅守國家主權始終如一，沒有立場反覆，但檢視賴過去對國家主權的立場，可為了個人政治利益，一變再變、一騙再騙。賴清德擔任國大代表時高舉「台灣獨立萬歲」牌子，以「台獨金孫」之姿平步青雲當選立委、台南市長，更曾在議會中連喊三次「我主張台灣獨立」，二○一七年時為爭取行政院長，大轉彎提出「親中愛台」，上任後又自稱「務實的台獨工作者」。

侯辦指出，賴清德二○一九年初在民進黨總統初選挑戰蔡英文總統，欲淡化台獨形象，賴聲稱當選不會宣布台獨，要大家不要停留在「台獨黨綱」的年代，拋開其忠貞支持者；賴在今年確定為總統參選人後，卻又變成蔡英文路線的繼承者。

侯辦質疑，葛來儀等三學者呼籲賴清德拿出具體行動，讓維持現狀的承諾更具「可信度」，就是因為賴從過去到現在，為了政治紅利而不斷轉變立場，毫無任何政治誠信的政客，民進黨執政下，兩岸局勢已兵凶戰危，未來若繼續讓投機份子賴清德帶領台灣，危機恐將一觸即發。

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