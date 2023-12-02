聽新聞
test
0:00 / 0:00

凍結台獨黨綱？侯營：賴為政治紅利 不斷轉變立場

聯合報／ 記者屈彥辰王寓中／台北報導
國民黨立委指出，賴清德曾說過不管在任何職位都會堅持台獨立場，但現在卻改口提中華民國，賴如果認為不需要宣布台獨，就請刪除民進黨的台獨黨綱，讓全國民眾安心。記者張睿廷／攝影
國民黨立委指出，賴清德曾說過不管在任何職位都會堅持台獨立場，但現在卻改口提中華民國，賴如果認為不需要宣布台獨，就請刪除民進黨的台獨黨綱，讓全國民眾安心。記者張睿廷／攝影

民進黨批評國民黨總統參選人侯友宜以「反台獨」話術、「台獨黨綱」等假議題，配合中共傷害台灣國家主權。侯辦昨天反擊說，美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格已表示，美國不支持台灣獨立，美中關係權威學者葛來儀等三位學者亦撰文呼籲賴清德凍結台獨黨綱，按民進黨的邏輯，難道也在配合中共？若說這是假議題，不就是在打臉賴清德？

國民黨副總統參選人趙少康質疑，民進黨總統參選人賴清德明明要選中華民國的公職，應將台獨態度說清楚講明白，不要再閃躲，台獨的目的是消滅中華民國，全面否定台灣主權，主張台灣主權未定論。

侯辦表示，民進黨稱賴清德堅守國家主權始終如一，沒有立場反覆，但檢視賴過去對國家主權的立場，可為了個人政治利益，一變再變、一騙再騙。賴清德擔任國大代表時高舉「台灣獨立萬歲」牌子，以「台獨金孫」之姿平步青雲當選立委、台南市長，更曾在議會中連喊三次「我主張台灣獨立」，二○一七年時為爭取行政院長，大轉彎提出「親中愛台」，上任後又自稱「務實的台獨工作者」。

侯辦指出，賴清德二○一九年初在民進黨總統初選挑戰蔡英文總統，欲淡化台獨形象，賴聲稱當選不會宣布台獨，要大家不要停留在「台獨黨綱」的年代，拋開其忠貞支持者；賴在今年確定為總統參選人後，卻又變成蔡英文路線的繼承者。

侯辦質疑，葛來儀等三學者呼籲賴清德拿出具體行動，讓維持現狀的承諾更具「可信度」，就是因為賴從過去到現在，為了政治紅利而不斷轉變立場，毫無任何政治誠信的政客，民進黨執政下，兩岸局勢已兵凶戰危，未來若繼續讓投機份子賴清德帶領台灣，危機恐將一觸即發。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 台獨

延伸閱讀

賴清德為李柏毅站台 批開放陸生來台就業會拖垮就業市場

賴清德轟侯友宜政見出賣台灣 拒接受韓國瑜當立法院長

賴清德籲阻擋韓國瑜當立法院長 柯文哲提「新國會1目標」：擺脫藍綠惡鬥

民進黨指操弄台獨假議題 侯友宜競辦：打臉賴清德？

相關新聞

侯友宜：賴是國安危機最大引戰者

二○二四大選白熱化，藍綠就國安及兩岸議題激烈攻防，民進黨總統參選人賴清德指國民黨總統參選人侯友宜主張陸生來台就業是走回依...

冷眼集／民進黨選前才「脫獨」 兩岸和平何時來？

侯、賴陣營再為「台獨」交鋒，民進黨總統參選人賴清德多次宣示，將延續蔡英文總統維持現狀的兩岸路線，但不只國內，連美方也質疑...

凍結台獨黨綱？侯營：賴為政治紅利 不斷轉變立場

民進黨批評國民黨總統參選人侯友宜以「反台獨」話術、「台獨黨綱」等假議題，配合中共傷害台灣國家主權。侯辦昨天反擊說，美國在...

學者評副手參選人：藍綠加分 白有風險

藍綠白副手參選人受關注，世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔昨舉美國大選為例分析表示，副手最重要的標準就是「互補」，...

新聞眼／副手沒挑好 選情「住套房」

二○二四總統大選三腳督成局滿一周，三黨正副總統組合確認後民調也出現消長。民進黨賴蕭配雖然保持領先，但支持度沒有明顯波動；...

女兒不贊成參選卻吐1句真心話 侯友宜：這一仗不是為自己是為國家

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康今晚接受「中視新聞」主播哈遠儀專訪，侯友宜表示，他參選總統，其實女兒從頭開始都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。