聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠猛攻傀儡說 侯友宜自信強強聯手

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康組成侯康配，民進黨猛攻侯讓趙參與總統職權，侯恐淪傀儡。侯友宜昨輕鬆表示他非常有自信，趙少康非常有能力，強強聯手一定勝選，看侯康合作要拚，這麼緊張做什麼，不要老是見縫插針。圖／取自直播
國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康組成侯康配，民進黨猛攻侯讓趙參與總統職權，侯恐淪傀儡。侯友宜昨輕鬆表示他非常有自信，趙少康非常有能力，強強聯手一定勝選，看侯康合作要拚，這麼緊張做什麼，不要老是見縫插針。圖／取自直播

總統大選戰場上，藍綠連日上演「傀儡說」大戰。民進黨猛攻侯友宜已成趙少康傀儡，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨合體展現默契，侯友宜表示，對趙少康的能力非常有自信，有自信的人和有能力的人合作，強強聯手，變成「強強滾」，一定勝選，沒有能力、沒有信心的人才會踢來踢去，民進黨看到侯康合作要拚，這麼緊張做什麼，不要老是見縫插針。

趙少康自比是侯友宜的趙子龍，趙子龍是為劉備打天下，他替侯友宜打天下，為侯兩肋插刀，至死無悔無怨，當選後，侯友宜還是總統，他是備位，侯徵詢他的意見也只是徵詢，接不接受完全在總統。

民進黨發言人張志豪昨表示，侯友宜為了選總統，前期找了朱立倫當保母，現在又找了一個戰鬥藍保母，顯示國民黨始終將這場大選當作利益交換和權力分贓，無視基本的民主憲政體制下權責分工。

「民進黨一直炒作傀儡說，是不遵守憲法是不是？」趙少康說，他會說選副總統當成選總統，並不是說他要當總統，是他要拚命讓侯友宜勝選，賴清德不希望蕭美琴助選嗎，賴當然希望蕭幫忙選，蕭一下飛機就去幫忙站台，正副總統參選人本就要同心，賴是在怕什麼，怎麼嚇成這樣？

趙少康表示，蔡英文昔日把年金改革任務交給時任副總統的陳建仁，那就是陳建仁的事情，將來一定也是這樣子，侯友宜如果不交給他就沒事，如果交給他，他一定努力完成，他很了解分寸，不要來挑撥。侯友宜接著牽起趙少康的手，向在場媒體喊「我們兩個都往前衝。」

綠營人士則說，民進黨這回在自家造勢場合也喊出了「美德配」，是首見把副手簡稱放在前頭、總統參選人反倒放在後面的作法，如此凸顯蕭美琴作為副手搭檔，多少會擔心綠營猛打趙少康成為太過強勢副手搭檔的同時，也會有相當的反作用力回到民進黨身上。

國民黨副總統參選人趙少康自比三國時代為劉備打天下的趙子龍。記者季相儒／攝影
國民黨副總統參選人趙少康自比三國時代為劉備打天下的趙子龍。記者季相儒／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 趙少康 國民黨

延伸閱讀

批民進黨政府腐敗無能 侯友宜嗆：不要再騙了

女兒不贊成參選卻吐1句真心話 侯友宜：這一仗不是為自己是為國家

民進黨：趙少康上演趙子龍救阿斗 侯友宜還在襁褓期

柯文哲曾嗆侯友宜一句直白話 讓趙少康點頭願搭檔

相關新聞

女兒不贊成參選卻吐1句真心話 侯友宜：這一仗不是為自己是為國家

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康今晚接受「中視新聞」主播哈遠儀專訪，侯友宜表示，他參選總統，其實女兒從頭開始都...

多份民調指柯盈配居第三名 柯文哲稱勝選關鍵就看「這族群」

總統大選倒數42天，民眾黨總統參選人柯文哲跟副手吳欣盈登記參選後，近期多份民調顯示暫居第三名。柯文哲今天接受 TVBS戰...

票投錯了要再等4年！批民進黨是政治騙子 韓國瑜：比愛情騙子更可怕

高雄市前市長韓國瑜今晚出席同黨籍總統參選人侯友宜、立委林德福競總成立大會，韓國瑜說，「政治騙子比愛情騙子更可怕」，批評現...

侯友宜：當選成立特偵組專案查弊 還給人民清楚真相

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康今晚接受「中視新聞」主播哈遠儀專訪。侯友宜表示，他講過，當選總統上任半年內，將...

侯友宜：賴是國安危機最大引戰者

二○二四大選白熱化，藍綠就國安及兩岸議題激烈攻防，民進黨總統參選人賴清德指國民黨總統參選人侯友宜主張陸生來台就業是走回依...

2億余姓華僑現身！ 親曝「和柯文哲很熟」：但從未談過副手更別提錢

日前民眾黨總統參選人柯文哲自曝，有位余姓華僑準備2億美金盼柯能當副手，對此，余金寶本人接受節目專訪，面對主持人提問「與柯文哲熟嗎？」余金寶先是連答7聲「熟」，而後也澄清，兩人雖然關係熟絡，卻從未談論過副手的話題，更無2億美金之說，他也透露，柯文哲提到的「ㄐㄧˋ」將軍其實是冀泰來少將，不過他與冀僅是喝酒的朋友，並不曉得柯、冀之間有無來往。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。