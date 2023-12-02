綠猛攻傀儡說 侯友宜自信強強聯手

總統大選戰場上，藍綠連日上演「傀儡說」大戰。民進黨猛攻侯友宜已成趙少康傀儡，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨合體展現默契，侯友宜表示，對趙少康的能力非常有自信，有自信的人和有能力的人合作，強強聯手，變成「強強滾」，一定勝選，沒有能力、沒有信心的人才會踢來踢去，民進黨看到侯康合作要拚，這麼緊張做什麼，不要老是見縫插針。

趙少康自比是侯友宜的趙子龍，趙子龍是為劉備打天下，他替侯友宜打天下，為侯兩肋插刀，至死無悔無怨，當選後，侯友宜還是總統，他是備位，侯徵詢他的意見也只是徵詢，接不接受完全在總統。

民進黨發言人張志豪昨表示，侯友宜為了選總統，前期找了朱立倫當保母，現在又找了一個戰鬥藍保母，顯示國民黨始終將這場大選當作利益交換和權力分贓，無視基本的民主憲政體制下權責分工。

「民進黨一直炒作傀儡說，是不遵守憲法是不是？」趙少康說，他會說選副總統當成選總統，並不是說他要當總統，是他要拚命讓侯友宜勝選，賴清德不希望蕭美琴助選嗎，賴當然希望蕭幫忙選，蕭一下飛機就去幫忙站台，正副總統參選人本就要同心，賴是在怕什麼，怎麼嚇成這樣？

趙少康表示，蔡英文昔日把年金改革任務交給時任副總統的陳建仁，那就是陳建仁的事情，將來一定也是這樣子，侯友宜如果不交給他就沒事，如果交給他，他一定努力完成，他很了解分寸，不要來挑撥。侯友宜接著牽起趙少康的手，向在場媒體喊「我們兩個都往前衝。」

綠營人士則說，民進黨這回在自家造勢場合也喊出了「美德配」，是首見把副手簡稱放在前頭、總統參選人反倒放在後面的作法，如此凸顯蕭美琴作為副手搭檔，多少會擔心綠營猛打趙少康成為太過強勢副手搭檔的同時，也會有相當的反作用力回到民進黨身上。

國民黨副總統參選人趙少康自比三國時代為劉備打天下的趙子龍。記者季相儒／攝影

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