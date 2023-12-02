冷眼集／民進黨選前才「脫獨」 兩岸和平何時來？

侯、賴陣營再為「台獨」交鋒，民進黨總統參選人賴清德多次宣示，將延續蔡英文總統維持現狀的兩岸路線，但不只國內，連美方也質疑賴清德的台獨立場。外界不會以一時半刻定調政治人物或政黨，賴清德從政一路走來台獨言行鮮明、民進黨「台獨黨綱」依舊健在，選戰開打後才急欲「脫獨」，自然令人難以信服。

兩岸議題再度成為總統大選主軸，國民黨總統參選人侯友宜重砲抨擊賴清德，是造成國安危機的最大引戰者，侯呼籲賴放棄台獨黨綱，國民黨副總統參選人趙少康也說，台獨帶來的只有兵凶戰危。國民黨顯然已將這次總統大選主軸定位在「戰爭與和平」，藉烏克蘭和以哈戰事提醒國人對戰爭的恐懼，強力訴求「票投民進黨，青年上戰場」。

民進黨雖然強調，將堅持依循中華民國憲法，以及兩岸關係條例處理兩岸事務，賴清德也多次重申會站穩四個堅持立場，繼續蔡總統的兩岸路線。但賴清德與民進黨的「台獨立場」連美方也有疑慮。

賴清德擔任行政院長時，是首位公開在國會殿堂主張自己是「務實台獨工作者」。此一鮮明的台獨的標籤，是由賴清德自己貼上，賴現在要角逐大位，強調延續蔡總統的兩岸路線，也提出和平四大支柱行動方案，但不論華府或北京，看的是政治人物長期的言行，而非一時的論述。

國民黨強打戰爭與和平訴求，民進黨批「戰爭牌」，但民進黨延長兵役、強化全民防衛動員，現在急欲破除兩岸「戰爭論」，但選舉必用「抗中牌」，操弄芒果乾（亡國感），猶如首鼠兩端。若民進黨放棄台獨沒有時間表，兩岸和平自然也不會有時間表；賴與民進黨能否洗刷台獨標籤，解鈴還須繫鈴人。

商品推薦