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侯友宜：賴是國安危機最大引戰者

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇陳敬丰／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜強調和平不能像一些政客沿街叫賣，他昨天前往五股夏綠地秀政績，強調自己的執政魄力。記者季相儒／攝影
國民黨總統參選人侯友宜強調和平不能像一些政客沿街叫賣，他昨天前往五股夏綠地秀政績，強調自己的執政魄力。記者季相儒／攝影

二○二四大選白熱化，藍綠就國安及兩岸議題激烈攻防，民進黨總統參選人賴清德指國民黨總統參選人侯友宜主張陸生來台就業是走回依賴中國老路。侯友宜昨火力全開，砲轟「賴清德就是造成國安危機的最大引戰者」，強調和平不能像一些政客沿街叫賣，戰爭更不能用賭注的。民進黨發言人張志豪反批，侯友宜和其副手趙少康製造戰爭恐懼。

侯友宜、趙少康近日屢攻賴清德不放棄台獨黨綱。美國「外交事務」期刊也刊出葛來儀、白潔曦與柯慶生三位美中關係重量級學者的聯名文章，呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。

侯友宜表示，如果真讓賴清德當選，台灣面臨戰爭就完蛋了，讓台灣面臨國安危機的是賴而非他，他這輩子用行動展現保護台灣，在槍林彈雨中用生命保護台人生命。

侯友宜強調，戰爭不可有萬一，和平才是最重要的保障，和平不能像一些政客沿街叫賣，戰爭更不能用賭注的，他質疑，民進黨真的想保護台灣嗎，要賭戰爭不會發生嗎？民進黨有誠意，就把台獨黨綱拿掉，展現態度。

民進黨發言人張志豪說，侯康二人除造謠戰爭恐懼，一再用反台獨話術及台獨黨綱等假議題，企圖混淆視聽，這些沒有事實根據的言論不攻自破，終被看破手腳。

張志豪強調，民進黨政府堅持依循中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，賴清德也多次重申「承諾不變、善意不變」，一再公開說，會務實認定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要，未來仍站穩四個堅持立場，繼續蔡英文總統的兩岸路線。

民進黨總統參選人賴清德昨南下高屏輔選，呼籲「小英總統故鄉」選民力挺民進黨。記者潘欣中／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨南下高屏輔選，呼籲「小英總統故鄉」選民力挺民進黨。記者潘欣中／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 台獨 賴清德

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