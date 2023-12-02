野放傷癒海龜 賴清德到場見證

以援救受傷野生保育類鯨豚和海龜，建立海洋保育類野生動物救援組織網（MARN），成立4年成功野放康癒的393隻鯨豚和海龜，海洋委員會主委管碧玲昨邀副總統賴清德參加在恆春後壁湖舉辦「走入救援現場，探索救援行動」，賴向默默投入救援的團隊致敬，並與幼童共同見證傷癒海龜重返大海的溫馨時刻。

管碧玲說，海委會整合參與海洋保育領域的機關、單位、專家學者和團體資源，建立海洋保育類野生動物救援組織網（MARN），全台有6個救援站，今年至10月已野放23隻鯨豚和163隻海龜，7隻海龜裝有衛星發射器，供研究航跡，還在海龜胃中發現誤食海洋廢棄物，突顯海廢的嚴重性；為讓默默投入救援團隊的努力與付出被看見，特邀賴清德到場見證成果和野放過程並頒感謝狀。

「這個團隊讓游經台灣的鯨豚、海龜，如同進到國際醫療觀光大飯店，接受五星級醫療照護，這是重要且驕傲的任務！」她說，野放2隻綠蠵龜，1隻來自屏東小琉球，身體被漁網纏繞且嘴邊殘留漁線，另隻是被流刺網漁船混獲，漁民通報台東安檢所而獲救，經專業團隊照護評估達野放標準，仍有11隻擱淺傷病的海龜在海生館收容照護。

「迎向海洋國家的新時代，需要大家共同邁進！」賴清德說，海洋政策是文明國家的象徵，面向包括海洋教育、文化、產業和生態保育等，見證救傷康復海龜重返大海的一刻，深化大眾對海洋保育工作的理解，激勵更多人參與，守護寶貴自然資源，喚起對海洋生態平衡的關注和傳承。

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