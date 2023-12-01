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2億余姓華僑現身！ 親曝「和柯文哲很熟」：但從未談過副手更別提錢

聯合新聞網／ 綜合報導
日前民眾黨總統參選人柯文哲（圖）自曝，有位余姓華僑準備2億美金盼柯能當副手，對此，余金寶本人接受專訪澄清從未有過此事。記者葉信菉／攝影
日前民眾黨總統參選人柯文哲（圖）自曝，有位余姓華僑準備2億美金盼柯能當副手，對此，余金寶本人接受專訪澄清從未有過此事。記者葉信菉／攝影

日前民眾黨總統參選人柯文哲自曝，有位余姓華僑準備2億美金盼柯能當副手，對此，余金寶本人接受節目專訪，面對主持人提問「與柯文哲熟嗎？」余金寶先是連答7聲「熟」，而後也澄清，兩人雖然關係熟絡，卻從未談論過副手的話題，更無2億美金之說，他也透露，柯文哲提到的「ㄐㄧˋ」將軍其實是冀泰來少將，不過他與冀僅是喝酒的朋友，並不曉得柯、冀之間有無來往。

余金寶30日接受三立節目《關我什麼事》專訪，談及與柯文哲是否認識，余金寶回應，「我當然跟他認識，我跟泰公（劉泰英）跟他吃飯，蔡壁如、周榆修都在」，更稱讚柯文哲在政壇中絕無僅有，主持人見狀追問雙方是否熟識，余金寶連續7聲「熟」顯示出與柯的熟稔。

余金寶表示，「我從來沒有去過他的辦公室，不過他來了不少次我家」，且每次見面都是一群人而非單獨碰面，當被問到是否知曉「ㄐㄧˋ」將軍這號人物，余金寶回應，他就是冀泰來少將，但余也坦言，他與冀泰來僅是喝酒的朋友，至於柯文哲與冀泰來是否有見面，「這是他們別人的事我不知道」。

針對外界好奇的副手一事，余金寶回應，他與柯文哲從來沒有討論過副手的事，他表示自己身為仰慕者，只會稱讚柯文哲「最強、最勇」，怎麼可能叫柯當副的？余金寶解釋，「我又不是他長官，我是生意人，基於禮貌上也不會輕易僭越那條線」，更不用說拿2億讓柯做副手，且兩人也從未談論過錢的事情。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲

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