駁未辭中廣董座質疑 趙少康：公視、中廣董事性質不同

公視董事徐瑞希列入民眾黨不分區立委名單，被疑違反公視法，今決定辭去公視、華視董事職位。國民黨副總統參選人趙少康身兼中廣董事長、總經理，因投入選舉暫時請假，由於未請辭，屢遭質疑。趙少康今晚出席112年建築師節晚會，表示公視和中廣的董事性質不同，無法類比。

趙少康今晚強調，公視的董事跟中廣完全不同性質，公視是受公視法約束，中廣是受廣電法的規範。公視的錢是納稅人的錢，每年國家編很多預算給公視，所以公視法對公視的要求非常嚴格。廣電法只規定擔任黨公職，不能擔任董事，並無規定候選人不行，所以公視的董事、中廣的董事，經費來源不同，性質不同，法源也不同，無法如此類比，如此類比是不倫不類。

對於前立委黃國昌說趙少康無勝選決心，為敗選留退路。趙少康回應，會不會勝選不是他決定，勝選與否是選民決定，不是黃國昌一句話，也不是他說會贏就贏、會輸就輸。他完全是依法論法，跟有無勝算完全無關，法律怎麼規定就依法行政，中華民國不用依法行政嗎？民進黨可以要求超越法律？這不是酷吏、暴君嗎，完全無視法律嗎？法律規定如何就怎麼做，這是民主法治社會的基本要求，如果覺得廣電法不對，大可修法，民進黨在立法院占多數，黃國昌也曾任立委，為什麼不修法？

趙少康今晚致詞表示會為國內建築師爭取權益，建築師要負一輩子的責任，很多建築垮了就開始追當時建築師是誰，營造公司可能可以一直換，建築師跑不掉，責任這麼重大，當然設計費應該提高才對。

公視董事徐瑞希列入民眾黨不分區立委名單，被疑違反公視法，今決定辭去公視、華視董事職位。國民黨副總統參選人趙少康今晚出席112年建築師節晚會，面對徐辭而他未請辭中廣董事長質疑，駁斥公視和中廣的董事性質不同，無法類比。記者屈彥辰／攝影

商品推薦