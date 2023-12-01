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吳欣盈稱5日見真章 李艷秋質疑：沒美籍但有歐洲籍？

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吳欣盈稱5日見真章 李艷秋質疑：沒美籍但有歐洲籍？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為吳欣盈與出身比利時貴族的丈夫雷諾在比利時補辦婚禮，慎重到連比利時王后瑪蒂爾德（Mathilde）都前來參加。圖／取自吳欣盈臉書
圖為吳欣盈與出身比利時貴族的丈夫雷諾在比利時補辦婚禮，慎重到連比利時王后瑪蒂爾德（Mathilde）都前來參加。圖／取自吳欣盈臉書

資深媒體人李艷秋今(30)日上午在臉書以「天兵教我們的事」為題PO文，評論近日民眾黨副總統參選人吳欣盈是否擁有美國籍一事，她質疑，吳欣盈或許已放棄美國籍，但由於先生為比利時貴族，讓她質疑，如果沒有美籍，但有歐洲籍嗎？

李艷秋調侃吳欣盈讓這次選舉「養眼、有趣多了」，堪稱是本次選舉的「天兵女神」，並表示這些天兵雖然或許選不上，但能讓我們參透很多人生哲理。

李艷秋說，為何吳欣盈非得等到12月5日才願意見真章，主因在於她「用傲驕的態度，明白告訴你們這些賤民，不配知道她有沒有資格參選」。她也質疑，明明一張紙就能「見真章」，卻要這樣煽風點火，「生怕下課鐘響，柯文哲和民眾黨不敬禮就地解散」。

李艷秋認為，吳欣盈的國籍爭議，「我能不懷疑她已經放棄美國籍」，她沒有美國籍，但有沒有包括比利時在內的歐洲籍呢？由於卡在我國與多國未有邦交，李艷秋認為，若吳自己不說的話，外交單位恐怕真的不容易在12月5日前見真章。

吳欣盈今日再次被媒體追問放棄美籍的原因，「有一說是美國查稅，有一說是人生變化？先生是比利時籍，還有其他國籍嗎？」吳欣盈則表示，國籍問題，中選會正在查證中，就是12月5日為主。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 吳欣盈 比利時

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