柯文哲曾嗆侯友宜一句直白話 讓趙少康點頭願搭檔

國民黨副總統參選人趙少康30日在節目中透露，表示侯友宜真的等柯文哲到最後一刻，一直到登記日當天，才確定由他臨危受命，與侯友宜搭檔競選總統、副總統。至於外界傳言，柯文哲曾親口向侯友宜表示：「你不會贏，只有我會贏」，趙少康則間接證實確有此事，也因為侯這樣滿腹委屈求合的過程，讓他鐵了心要幫侯友宜。

趙少康昨(30)日在政論節目《下班瀚你聊》中透露，在君悅三方會談前後，侯友宜均有來詢問副手一事。在講述與柯談判的言談之間，侯向他表示談判中有很多委屈。其中，柯文哲甚至向侯友宜直言表示：「你不會贏，只有我會贏」，由於在談判階段，侯友宜也未對外透露此事，也坦言自己「忍下來就是希望合」。

趙少康說，侯友宜之後詢問他，若藍白合破局「可不可以跟我一起搭配？」，趙少康則認為應該給侯友宜在談判中的後援，要讓他覺得有底氣，「否則讓他覺得後面沒人，要怎麼去談？」趙少康也說，在私下答應侯友宜後，仍舊是希望藍白合，也向老婆梁蕾報備，梁蕾當時的反應是「超不爽」。

根據連續五個不同機構的最新民調，在總統大選「三腳督」成形後，「賴蕭配」雖仍保持領先，但居第二的「侯康配」緊追在後，差距都在誤差範圍內。至於排名第三的「柯盈配」，則落後「侯康配」四到十一趴不等的距離，呈吊車尾狀態。

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