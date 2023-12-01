2024侯康配是戲劇性組合 趙少康揭4字「致勝關鍵」
2024年總統大選三腳督成形，國民黨為侯友宜搭趙少康，民進黨由賴清德搭蕭美琴，民眾黨則為柯文哲搭吳欣盈。國民黨副總統參選人趙少康表示，「侯康配」於本屆大選的致勝關鍵為「民心思變」。
趙少康昨日於政論節目《下班瀚你聊》提到，目前正設法讓民調往上衝，才有勝選的機會，「我本來預估兩個禮拜，努力兩個禮拜之後（民調）慢慢上來，也不是我們有什麼特別，就是『民心思變』」。趙少康更直言：「一般的選民真的希望換政府，覺得民進黨真的太爛了」。
趙少康最後更批評民進黨政府8年以來的執政表現，「民進黨執政8年，做了什麼東西？我想也想不出來，罄竹難書，怎麼一個政府可以搞成這樣子，太奇怪了！」趙少康也提到自己與侯友宜搭配參選，「我跟侯友宜也是戲劇性的組合，最後藍白合『碰！沒有了』」。
不過，民進黨總統參選人賴清德先前受訪時表示，無論是哪間公司或是哪個時間做的民調，「最希望哪一個政黨執政」，都是民進黨第一名。此外，柯辦發言人陳智菡先前也痛批「藍白合是國民黨精心策劃的戲」，目的在於拖垮民眾黨總統參選人柯文哲，並非真正要整合。
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