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拒談兩億美金換副手 黃暐瀚：柯文哲已丟失了「八字本色」

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨總統參選人柯文哲日前表示，有人開價1、2億美元盼他擔任副手一事後，拒絕再透露更多。媒體人黃暐瀚則評析柯文哲自藍白合密會以來，似乎已丟失了從政以來的八字本色：「公開透明、感動人心」。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲日前表示，有人開價1、2億美元盼他擔任副手一事後，拒絕再透露更多。媒體人黃暐瀚則評析柯文哲自藍白合密會以來，似乎已丟失了從政以來的八字本色：「公開透明、感動人心」。圖／聯合報系資料照片

民眾黨總統參選人柯文哲近日爆料，表示曾經有人開價2億美元要他當副手。媒體人黃暐瀚昨(30)日在臉書以「柯文哲的本命色」為標題PO文感嘆，柯文哲自藍白合密會談判以來，加上近日爆料有人開價2億美元要他當副手一事，隨後卻拒絕再談，都顯示了柯文哲已丟失了自己從政以來的八字本色：「公開透明、感動人心」

黃暐瀚談及總統選舉，猶如香港四天王一樣，表示三位總統參選人皆有各自鮮明的主張與特色，包括賴清德是「抗中保台、一中一台、中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，侯友宜是「鐵漢探長」、「九二共識」，及堅守「兩岸不戰爭」，柯文哲則是「公開透明、感動人心」。

黃暐瀚說，柯文哲靠著這八個字當上並連任台北市市長，「柯文哲的強，不是他家裡有錢，不是因為長得帥，也不是眼鏡飛遜、髮型漂亮」，透過會議記錄全公開透明，讓他與其他政治人物不同。

但近半年來的藍白合多次談判過程中，卻見到柯文哲與國民黨雙方「拉鐵門密會以及後來的六點聲明」，隨後還有拋出「掮客兩億美金換副手」之後，卻拒絕再談下去的態度，讓他感慨，這似乎早已背離柯文哲從政以來的「本命色」。

柯文哲針對究竟是誰想拿兩億美金請他當侯副手一事，昨日再度回應表示：「此事已翻頁」，但也像擠牙膏似地爆料點名「季將軍、魏先生」等人，外界好奇是否公布全名，他則回應：「這些細節應該去問幕僚，不需在此發言，而且愈扯愈多」。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 柯文哲 侯友宜 選情評論

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