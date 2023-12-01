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吳欣盈恐重挫柯文哲選情？ 蔡正元曝1問題：社會對她很有疑問

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨副總統參選人吳欣盈日前怒嗆記者提問，更直言早已放棄美國籍。記者杜建重／攝影
民眾黨副總統參選人吳欣盈日前怒嗆記者提問，更直言早已放棄美國籍。記者杜建重／攝影

民眾黨副總統參選人吳欣盈日前被問及雙重國籍一事時，怒嗆記者早已放棄美國籍，引發熱議。對此，前立委蔡正元日前表示，吳欣盈登記時，若未確認放棄美國籍，恐會對柯文哲造成巨大影響。

蔡正元昨日在政論節目《庶民大頭家》中提到：「要競選中華民國的任何公職人員，是不得有美國國籍或其他外國國籍」他認為吳欣盈受訪時針對美國籍的回應，犯了幾個錯誤，不但沒辦法向大眾有效澄清，還使自己與媒體關係變得緊張，「而且會讓媒體所透露出去的社會大眾，對她有很大的問號」。

「到底有沒有能力來擔當這個職務？」蔡正元認為，吳欣盈以副總統身份參加競選，理應要有透過媒體與人民溝通的能力，「現在卻講說『這是我跟美國政府之間的事』，沒錯從程序上來講，的確是妳跟美國政府的事，可是為什麼妳要證明有沒有雙重國籍呢？原因很簡單，因為妳要跟中華民國的中選會登記」。

蔡正元還強調，吳欣盈登記參選時，就應該要自己確認是否有美國籍，「如果有的話，問題就會變得很大，不只是自己受影響，也會傷害到找妳來當副手的柯文哲，這個傷害可能會巨大且深」。

不過，吳欣盈昨晚在新北興南夜市掃街拜票時，再次向媒體回應國籍爭議問題：「已經講過了，不知道還要說什麼。」民眾黨總統參選人柯文哲則表示，吳欣盈已擔任立委超過一年，不解為何現在才說要查國籍。不過，我國與許多國家並無邦交，因此查核上有困難，也難以詳檢查擔任公職者是否有外國國籍，必須仰賴當事人自己主動放棄。

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