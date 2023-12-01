柯志恩評吳欣盈回應國籍事件：隱私比不上對副總統的期待

民眾黨副總統參選人吳欣盈被質疑是否有雙重國籍的爭議延燒，吳欣盈本人昨(30)日也在臉書表示：「已放棄美國籍，12月5日見真章」。針對包括回問記者「當記者有問過爸媽？」及認為是否擁有美國籍是「跟美國政府之間的事」，國民黨智庫執行長柯志恩在節目中評論吳欣盈，認為在美國長大的她，「真的是沒有準備好」，個人隱私絕對比不上全國對副總統的期待。

國民黨智庫執行長柯志恩昨晚在政論節目《TVBS戰情室》評論吳欣盈出任民眾黨副總統參選人之後的表現。認為她真的是沒有準備好，或許她在美國長大，個人確實注重隱私，「我有某種程度同意她的說法，在美國的確非常注重個人的隱私權，但面對副總統這樣高的職位，吳必須立刻武裝自己」，且「妳的Privacy（隱私）已比不上全國對副總統角色的期待」。

柯志恩認為，當一個候選人過去從未被檢驗，到了選舉時可以從祖宗八代都被挖出來，她也在《TVBS戰情室》拉到板橋第一體育館的場外節目中建議吳：「所有人都可以得罪，但就是不能得罪媒體；可以得罪，但也不能太得罪名嘴，若是額外擦邊球擦到，真的吃不完兜著走」，這在選舉中是非常重要的。

柯志恩進一步分析吳欣盈的職場性格，表示或許吳過去在家族中擔任要職，或是在非營利組織內皆可以是主導的角色，但既然選擇參選2024年副總統，「妳的Privacy（隱私）已經比不上全國對副總統角色的認定和期待，妳都必須要做好準備」。

談論民眾黨的正副總統參選人，柯志恩認為，柯文哲的嘴已經夠快，常常要為失言道歉，突然來個「副總統」，她不是失言，而是不知怎麼對待媒體發言，「我想民眾黨真的頭在抱著燒」。

針對國籍爭議問題，吳欣盈昨晚到新北市興南夜市衝刺選情時，回應媒體提問表示：「已經講過了，不知道還要說什麼。」至於民眾黨總統參選人柯文哲認為，吳已當立委超過一年的時間，現在才喊要查國籍一事，因為我國現與許多國家並無邦交，令國家查核個人國籍上有困難，難以逐一清查擔任公職者是否具有外國國籍，必須仰賴當事人主動放棄。

商品推薦