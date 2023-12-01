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侯友宜競辦公布賴清德團隊桃花榜

聯合報／ 記者張睿廷蔡晉宇／台北報導
侯友宜競選議題組召集人柯志恩（圖）昨表示，民進黨過去標榜性別平權，然而這些事情發生在自己團隊身上時，標準完全不一樣。圖／聯合報系資料照片
侯友宜競選議題組召集人柯志恩（圖）昨表示，民進黨過去標榜性別平權，然而這些事情發生在自己團隊身上時，標準完全不一樣。圖／聯合報系資料照片

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨公布「賴團隊桃花榜」影片，指民進黨近期爆發多起性醜聞，民進黨總統參選人賴清德避而不談，「信賴台灣」變「性lie台灣」，透過四支影片及俄羅斯娃娃概念，點出十位上榜的民進黨大官、立委、家臣、發言人，喚醒賴清德記憶，也讓民眾看看民進黨縱容桃色事件本質。

民進黨發言人張志豪表示，國民黨立委參選人顏寛恒父子曾用公帑喝花酒，立委傅崐萁、陳雪生、鄭正鈐等人涉嫌性騷擾，國民黨應該以同樣標準自我檢視；侯友宜曾說過一定嚴格標準檢驗自己、絕不寬貸，但侯友宜九月就和傅崐萁手拉手喊「凍蒜」，顯見國民黨不排斥喝花酒紀錄與性騷犯。

侯友宜競選議題組召集人柯志恩昨表示，民進黨過去標榜性別平權，對於性騷擾更是強力譴責，然而這些事情發生在自己團隊身上時，標準完全不一樣，令人不禁要問到底是「白天的選民不清楚民進黨夜晚的黑」，還是民進黨說的全部都是假？對女性來說，最不能接受的是，當民進黨政治人物爆發桃花問題，永遠把另外一半當作特赦的免死金牌，對太太來說無疑是最大悲哀。

柯志恩指出，雖然這些事牽涉到個人私德，但私德背後代表的意涵是，握有權勢時往往濫用，人民會擔憂未來如果執政，到底值不值得相信，賴清德在這次大選中標榜「美德」，但面對這一連串事件卻始終沒回應。

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