陳耀祥：趙少康是否該辭職 由中廣回答

中廣董事長趙少康參選副總統、公視與華視董事陳瑞希參選不分區立委，是否違反黨政軍退出媒體條款？國家傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥昨日指出，趙少康是中廣董事長兼總經理，不僅是大股東也是直接經營者，已發函要求說明。

陳耀祥說，選舉期間媒體如何公平公正對待所有參選人在廣電法及總統副總統選舉罷免法有相關規定，ＮＣＣ已發函要求中廣、華視、公視、廣播公會、電視學會、衛廣公會說明參選人能否繼續經營媒體、是否有違反媒體公平公正等問題，但尚未獲得回覆。至於趙少康是否應請辭在中廣的職務？陳耀祥表示應由中廣回答，若收到媒體違反公平公正的檢舉案就會移請中選會處理。

國民黨副總統參選人趙少康昨下午受訪再次強調「請假已超越法律」。他說，中廣跟公視不一樣，公視是公家的錢，有公視法規範，中廣是依據廣電法；法律只規定黨公職不可擔任電台董事，若覺得法律規範不夠，民進黨在立法院占多數大可修法，為何不依法行政？他參選後，中廣董事長及總經理職務皆請假，所做的已超越法律，相信中廣會詳實答覆ＮＣＣ，一切依法。

【記者陳宛茜／台北報導】公視、華視董事徐瑞希名列民眾黨不分區立委名單，遭質疑違反公視法「董事、監察人任期中不得參與政黨活動」規定，徐瑞希雖發聲明表示僅名列不分區立委、非黨務人員亦未投入助選及黨務活動，不算「參與政黨活動」，但文化部昨聲明，獲最高標準選任而出的董事卻以最低界線自我要求，顯然不符各界對於公視董事應獨立中立、不受政黨影響的期待，盼以最高標準自律。

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