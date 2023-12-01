外國籍難查 律師：須當事人主動放棄

民眾黨副總統參選人吳欣盈雙重國籍疑慮讓白營基層焦慮，憂心不講清楚會影響選情，若有違法那「總統這一局就不用玩了，直接下課。」吳欣盈昨晚到新北興南夜市衝刺選情，回應媒體提問時表示「已經講過了，不知道還要說什麼。」

吳欣盈說，就是十二月五日見真章，她反對假新聞、散布謠言；媒體追問是否想先公布證據？不公布考量為何？吳表示，這些問題已回答過，不用再用不同的方法問，之後都會在臉書回覆。

針對媒體報導，吳欣盈被查到在英國持有一家超過百分之七十五股份的公司，但在二○二三年財產申報資料上找不到，可能有登記財產資料不實疑慮，吳欣盈也表示，這件事情可以在臉書看到回覆。

民眾黨總統參選人柯文哲說，當立委不能有雙重國籍，吳已當立委超過一年。律師梁樹綸指出，根據國籍法，當事人負有主動放棄外國國籍義務，柯文哲可能對國籍法不太了解，我國與許多國家無邦交，要交由國家查證，現實上有困難，很難一個個查出擔任公職的國民是否有外國國籍，必須仰賴當事人主動放棄。

法界人士表示，根據國籍法、總統及副總統選舉罷免法規定，擁有外國國籍者不能擔任公職，也不能登記為正副總統候選人，擁有雙重國籍則不得參選，或當選之後才發現有雙重國籍，也會被提當選無效之訴；主動放棄美國國籍，程序得先填寫相關文件，並接受諮詢和面談，繳回美國護照及付手續費，放棄後就難回復美國國籍。

這名法界人士說，若放棄美籍者的配偶或子女是美國公民，即使放棄美籍，之後申請永久居留權也就是綠卡會較為快速，也幾乎和美國公民享有同等福利。

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