國籍爭議 吳欣盈喊12月5日見真章

民眾黨副總統參選人吳欣盈被質疑是否有雙重國籍的爭議延燒多日，藍、綠陣營都喊話「拿出證明」平息風波。據了解，吳欣盈昨在總統參選人柯文哲競選總部例行輿情幕僚會議上強調多年前已放棄美國國籍、沒有雙重國籍，昨晚也在臉書表示已放棄美國籍，十二月五日見真章。

吳欣盈爭議連環爆，除了國籍，還嗆記者，傳出民眾黨內部出現不滿聲浪。黨內人士認為國籍是法律問題，如果有問題，會讓柯文哲無法參選總統，應比照先前與鴻海創辦人郭台銘的搭檔賴佩霞公布放棄美國國籍證明，盡快讓爭議落幕，僅口頭說明卻不願拿出證明，只是引發更多質疑跟聯想。

黨內人士說，中選會要到十二月十五日才會公告正副總統候選人，沒馬上證明清白、放任爭議延燒，對民眾黨跟柯文哲選情都很傷。

柯競總昨天上午找吳欣盈開會，與會者包括競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修及多名核心幕僚；柯在外縣市跑行程，視訊參與。知情人士透露，有人建議主動提出相關資料證明，但吳欣盈強調早已放棄美國籍，這部分絕對沒問題。

據了解，從吳欣盈辦公室到柯文哲競選辦公室，至今沒人看過吳欣盈的放棄美國籍證明，吳欣盈僅口頭表示已放棄美國籍，讓黨內人士不知道如何辯護。

國民黨立委吳怡玎表示，吳欣盈若確實沒有雙重國籍，就是拿出證明讓大家信服；立委賴士葆也呼籲吳欣盈找出放棄文件，因為在台灣不能放棄美國籍，得到其他國家去辦。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳說，吳欣盈是現任立委，取得立委資格時本來就不能具備第二國的國籍；黨團書記長莊瑞雄說，副總統資格問題沒必要成為焦點，因為很容易釐清，秀出放棄國籍文件，社會大眾就一目了然，也可平息風波。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠緩頰說，吳欣盈四年前提報民眾黨不分區立委時，相關資料都已繳交中選會，立法院也簽具切結，中選會和行政機關的事實認定才是重點。

外界質疑柯文哲找可能有雙重國籍者當副手就是意圖退選。 柯競辦發言人戴于文說，退選陰謀論完全「子虛烏有、空穴來風」，籲勿再以訛傳訛。他說，吳欣盈多年前受訪時就表明已放棄美國國籍，就任立委也不得有雙重國籍，登記為副總統參選人後，中選會會清查。

【記者黃羿馨、郭政芬／新竹報導】民眾黨總統參選人柯文哲昨走訪新竹縣，面對副手吳欣盈被質疑雙重國籍一事表示，依國籍法，當立委不能有雙重國籍，她當立委超過一年，現在才查，中央政府完全失職嗎？非常奇怪。對於吳欣盈嗆記者「妳當記者有問爸媽嗎？」柯緩頰說，吳欣盈在美國、英國受教育，比較強調自主意識，「以她表達的方式，應該是還好。」

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