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美國3學者：賴應考慮凍結台獨黨綱

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
民進黨總統參選人賴清德昨為黨籍立委參選人助選，強調台灣不只面臨中國大陸武力威脅，還面臨認知作戰、假訊息最嚴重。記者林澔一／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨為黨籍立委參選人助選，強調台灣不只面臨中國大陸武力威脅，還面臨認知作戰、假訊息最嚴重。記者林澔一／攝影

美國「外交事務」期刊十一月卅日刊出葛來儀、白潔曦與柯慶生三名重量級美中關係學者的聯名文章，認為美國應表明反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對大陸武統和台灣追求獨立的政治動作。文中也呼籲民進黨總統參選人賴清德若勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。

文中指出，大陸軍力增加以及陸方對台日益咄咄逼人的姿態，讓台灣海峽的威懾成為前所未有的艱鉅挑戰。美國有責任支持台灣致力於發展防禦性豪豬戰略。威懾不僅是武器、軍隊或計畫桌上戰略的問題，發出軍事威脅只是成功的威懾戰略一環，還需讓潛在對手不會輕舉妄動的保證。為了加強威懾，華府必須清楚表明，反對兩岸任何一方片面改變現狀。當美台合作加強台灣安全時，須避免讓外界認為美方朝向恢復正式外交關係或防禦聯盟移動。

前現任美國官員曾發表考慮不周的聲明，認為美方應該正式承認台灣為主權國家，或是恢復防衛台灣的明確聯盟承諾如果獲得採納，將削弱保證與弱化威懾。為了提高北京當局信守和平統一的可信度，大陸應該限制在台灣附近的軍事行動，也應該修改「反分裂法」措辭，納入只要台灣不追求正式獨立、北京就不會動武的保證。如果陸方領導人真的傾向兩岸和平統一，就應準確地為這個結果保持大門敞開。

就台北方面而言，台灣必須向北京做出可信保證，只要解放軍不攻台，就不會追求獨立或永久分離。台灣也應該避免做出挑釁舉動，例如舉行更改國號公投，或修改領土範圍排除中國大陸。

不管誰當選下任總統，都需讓陸方消除改變現狀的疑慮。然而在賴清德當選的情況下，這種擔保的需求將會增加。賴曾說他是主張台獨的政治工作者，擔任哪個職務都不會改變，讓大陸官員極度不信任。

賴曾告訴支持者，「當台灣總統可以走入白宮，大家所追求的政治目標就達成了」。他八月接受彭博資訊專訪時，朝著正確的方向跨出一步，就國名問題明確表達了立場，即他會延續蔡英文總統「中華民國（台灣）」的用法，不打算更改。

賴清德的聲明向中國大陸提供了口頭保證，但因為民進黨一九九一年通過的黨綱仍呼籲「建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法」，北京持續對他存疑。

文中說，如果賴清德勝選，應該考慮重新審視二○一四年提出的凍結台獨黨綱提案。讓維持現狀的承諾賦予更多分量跟可信度。正如美國絕不能排除兩岸最終和平融合的可能性，台北也不應該採取永久排除這一結果的舉動。為了威懾戰爭，台灣須讓陸方領導人相信仍有可能和平統一。

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