吳欣盈陷雙重國籍疑雲 議員曝藍營內部聲音：希望柯文哲能撐住
台灣民眾黨副總統參選人吳欣盈爆出雙重國籍爭議，目前中選會已請外交部著手調查，國民黨桃園市議員黃敬平在政論節目《關鍵時刻》指出(影片從27:08秒開始)，她到底有沒有放棄那個國籍，有沒有那個證明，現在沒人知道。
但國民黨一聽到這項消息的時候比柯文哲還緊張，希望她有放棄美國籍，並趕快拿出證明澄清，因為萬一她真的不能選，喪失參選資格，裡面的年輕選票恐怕就會流向賴清德。
黃敬平表示，所以國民黨希望吳欣盈撐住，希望她沒事，至少她可以把20到29歲、30到39歲的年輕選票固定在柯粉、柯P身上，不會跑掉，因為民進黨也拉不到這個票。
黃敬平說，如果柯文哲不見了，最後演變成藍綠對決，不一定對國民黨有利，會不會這些票又流回到賴清德身上，這是藍營擔心的。
他認為柯文哲應該要趕快想辦法跟吳欣盈談一談，讓她可以把放棄美國籍的證明拿出來。
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