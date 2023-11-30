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中選會已出手開查！ 若吳欣盈仍有美國籍 吳子嘉曝2024驚人結局

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨總統參選人柯文哲（右起）搭擋黨籍立委吳欣盈參選，如今爆出國籍問題。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲（右起）搭擋黨籍立委吳欣盈參選，如今爆出國籍問題。圖／聯合報系資料照片

台灣民眾黨總統參選人柯文哲副手吳欣盈爆出國籍爭議，面對自己是否仍持有美國籍解釋不清楚，外交部說已收到中選會來函請求查證，《美麗島電子報》董事長吳子嘉針對此事件，進一步分析出2024總統大選最終結局。

吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》表示(影片從11:25秒開始)，「這個是荒謬的事情」，連賴佩霞都要公開拿出放棄美國籍的證明，要拿出來給中選會看，妳才能參加遊戲，這很簡單。

吳子嘉也說，吳欣盈講的那句話「這是我跟美國政府之間的事情」突顯她的無知，妳選的是中華民國副總統，是妳有沒有資格的問題，是跟中華民國每一位國民相關的問題。

甚至吳子嘉還大膽表示，如果吳欣盈的國籍事件影響重大，可以說「柯文哲的總統局結束，game over，不可能選上了。」

他認為現在只剩一周的時間，吳欣盈若真的有美國籍也已經來不及了，因為所有的藍綠軍都各自歸位，這個不會有大變動，雙方基本盤支持度不會掉，「唯一有變動的是阿北的20到29歲支持者。」

他說，20到29歲票源等於很迅速地供應給了賴清德，白綠之間現在正在產生非常快速且微妙的移動，不過柯文哲的支持度完全沒有影響到侯友宜。

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