賴清德逛新創展用歌詞提點蔣萬安 「台北是年輕人追夢城市」

民進黨總統參選人賴清德與台北市長蔣萬安今天出席在南港展覽館舉辦的Meet Taipei創新創業嘉年華，賴清德致詞時引用歌詞點名蔣萬安，台北是台灣許多年輕人追夢的城市；他未來有機會，會協助創業的青年「我幫忙撿石頭」。特別的是，新北市青年局也有設展，賴清德與市府同仁合影、握手，新北市是他的故鄉，祝福新北市。

賴清德致詞時表示，擔任副總統期間四年都參與創新創業嘉年華，今年剛好主辦單位正值十年，見證歷史時刻，此次展覽邀集海外17國家、100多間新創產業。

他說，開場的創業家樂團表演兩首歌曲，「憨人」歌詞說的正是創業不怕挫折、克服困難，「憨人精神不怕別人說。」另一首是「向前走」，同樣呼應在困難時代也要往前，特別是歌詞裡頭也有一段應該也是講給蔣市長聽的，台北是許多年輕人夢想城市。

賴清德也說，其實更早期有一首「孤女的願望」講述台南的女孩到台北打拚的故事，因此，他有希望未來能協助所有追逐自己路、追逐自己夢想的每一個人，「好比他們在走路時，我能幫忙撿石頭，給予必要協助。」

他強調，會持續優化台灣創新創業環境，包含人才培育、早期資金挹注、鬆綁法令、試驗場域及國際接軌等，讓台灣在未來五年內新增2萬新創機會，每年公私協力，投入新創產業超過1100億元，十年後成為亞太新創解決方案輸出國家。

致詞結束後進行大合影，蔣萬安和賴清德難得同框，但兩人沒有太多交流，僅在最後握手。隨後，賴清德到不同展區仔細聽取主辦方簡報，值得注意的是，現場不少地方政府設攤位，賴清德也到新北市青年局攤位合影，並且和工作人員握手寒暄，據了解，他惦記新北市故鄉，更祝福新北。 賴清德到新北市青年局與局處同仁合影。記者邱書昱／攝影 民進黨總統參選人賴清德與台北市長蔣萬安今天上午出席Meet Taipei創新創業嘉年華。記者邱書昱／攝影

商品推薦