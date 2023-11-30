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藍白不合金主撤柯文哲募款？郭正亮：某大建設公司「瞬間抽腿」

聯合新聞網／ 綜合報導
郭正亮爆料稱某大建設公司在藍白合破局後「瞬間抽腿」，撤銷對柯文哲支持的款項。圖為柯文哲停下參拜土地公廟情景。記者黃羿馨／攝影
郭正亮爆料稱某大建設公司在藍白合破局後「瞬間抽腿」，撤銷對柯文哲支持的款項。圖為柯文哲停下參拜土地公廟情景。記者黃羿馨／攝影

藍白合破局後影響各總統侯選人支持者的募款？前立委郭正亮昨(29)日在節目中爆料指出，原希望柯文哲能在藍白合後留住20至29歲年輕族群的選票，未料卻意外破局，也讓某大建設公司在藍白郭三方會談後「瞬間抽腿」，撤銷對柯文哲支持的款項。

前立委郭正亮在昨日播出的政論節目《下班瀚你聊》中提及，柯文哲的募款有人「瞬間抽腿」，原希望柯文哲能發揮幫忙國民黨留住20至29歲年輕族群的選票，但卻因為破局，讓募款受到連動，「第一時間內，金主一定認為今年Game Over（玩完了）」。

郭正亮分析，始終希望柯文哲能單獨選的募款支持者，並未出現「大咖」的金主，多以小額募款居多，但「總統選舉沒有大額的金主，是不太可能會贏的」。郭正亮更說，柯文哲在藍白破局後的民調下降，目前看來贏面不大，但可保住民眾黨不分區立委的席次。

2024選舉 2024總統選舉 郭正亮 柯文哲 藍白合 募款 選情評論

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