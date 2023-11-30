吳欣盈稱美國籍「跟美國政府之間的事」 謝震武嗆：妳是要選中華民國副總統
台灣民眾黨總統參選人柯文哲副手吳欣盈，被外界質疑是否已放棄美國籍，她說那是「我跟美國政府之間的事」，主持人謝震武忍不住開嗆「妳是要選我們中華民國的副總統，這跟我們當然有關係，我不能問嗎？」
吳欣盈被記者問到美國籍的問題先是回答說「這跟選舉完全無關」，當記者再次提到會不會秀出放棄美國籍的證明，吳則回說，「這不是我覺得要對外公開的」，甚至說出「這是我跟美國政府之間的事」。吳欣盈也說她三年前參選跟現在狀況都是一樣的，所有的資訊都公開查得到。
謝震武在「新聞面對面」節目中（影片從48:57秒開始）就表示，「妳是要選我們中華民國的副總統，不能問嗎？」而且他不能理解為何吳不直接大剌剌回答就好，這件事情有很難回答嗎？為何要用這麼「懸疑」的方式回答。
謝震武說這麼單純的一個議題，有就有，沒有就沒有，「當妳不講清楚，它就會出現很多的疑問，我不懂為什麼。」
同場的節目來賓桃園市議員于北辰認為，如果吳沒有註銷美國籍，柯文哲這一組選情會崩掉，檯面上就只剩賴蕭配跟侯康配了，這是接來下充滿變化的地方。
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