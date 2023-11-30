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何時放棄美國籍？吳欣盈回「和美國政府之間的事」 媒體人批：簡直瞎到爆

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）對外界質疑未放棄美國籍一事，一度做出「這是我和美國政府之間的事」回應，讓媒體人評論，吳欣盈身邊應該有好的幕僚，幫她擬定相關回應的建議回答。記者曾增勳／攝影
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）對外界質疑未放棄美國籍一事，一度做出「這是我和美國政府之間的事」回應，讓媒體人評論，吳欣盈身邊應該有好的幕僚，幫她擬定相關回應的建議回答。記者曾增勳／攝影

民眾黨副總統參選人吳欣盈被質疑未放棄美國籍，有雙重國籍的疑慮，吳欣盈對此則回應，這是她跟美國政府間的事，沒有必要對外公開放棄證明。隨後又補充說道，自己在好幾年前就已放棄，不是為選舉，而是在台灣想要更長期深耕。資深媒體人黃揚明昨(29)日在臉書評論此事，認為吳欣盈回應問題毫無政治敏感度，這將會是個大問題，也認為吳回答「這是我和美國政府之間的事」，「簡直瞎到爆」。

黃揚明認為，放棄美籍與否這件事，突顯了吳欣盈身邊需要好的幕僚，來幫她擬定相關回應的建議回答。且他認為，有沒有放棄國籍只會有一個「明確的答案」，至於回答「這是我和美國政府之間的事」，黃揚明認為，這種說法也明顯透露吳欣盈毫無政治敏感度，且「簡直瞎到爆」。

黃揚明建議「放棄國籍」這題可以這樣回答：「我已經放棄多年，且中選會也會查核，參選資格絕對不會有問題。若王定宇想要看我的放棄國籍證明文件，請民進黨準備好蕭美琴的放棄美國國籍證明文件，我就會提出」。他認為若吳欣盈繼續這樣「本來無一物，到處惹塵埃」地回應媒體，只會讓柯文哲的選情風險更大。

吳欣盈繼「這是我和美國政府之間的事」一言之後又再補充，表示自己後來因為選舉，中選會和立法院都已審查過資料，「非常討厭在選舉時散播假新聞，要用這件事情起舞也是錯誤的」。柯文哲辦公室發言人戴于文也回應，表示吳欣盈是現任立委，依規定立委不得有雙重國籍，且中選會也簽切結書調查，相關證明都具備，沒有問題。

2024選舉 2024總統選舉 黃揚明 中選會 柯文哲 吳欣盈 國籍 選情評論

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