藍綠皆質疑雙重國籍 吳欣盈：幾年前已放棄

民眾黨副總統參選人吳欣盈被質疑未放棄美國籍，有雙重國籍的疑慮，藍綠立委昨天都要求吳欣盈應該提出證明自清。吳欣盈表示，這是她跟美國政府間的事，沒有必要對外公開放棄證明。中選會則表示，正進行總統副總統選舉候選人資格審查，將於下月五日前召開委員會議審定，十五日公告總統副總統選舉候選人名單。

吳欣盈昨晚表示，好幾年前就已放棄，不是為選舉，是在台灣想要更長期深耕，且後來選舉，中選會和立法院都已審查過資料，「非常討厭在選舉時散播假新聞，要用這件事情起舞也是錯誤的」。

依選罷法規定，具有外國國籍者，不得申請登記為總統、副總統候選人。中選會表示，各組候選人於申請登記時均繳交授權查證外國國籍同意書，已於廿七日依法循例函請外交部協助查證。

柯文哲辦公室發言人戴于文說，吳欣盈是現任的立委，依照規定立委不得有雙重國籍，且中選會也簽切結書調查，相關證明都一定具備，沒有問題。

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