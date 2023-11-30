藍營：民調幾追平 規畫15場大型造勢

藍白破局後，國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康搭檔，藍軍士氣大振。國民黨主席朱立倫昨天表示，內參民調顯示，侯康配與賴蕭配差距僅有零點四個百分點；未來直到選前之夜，將規畫平均每周三場大型造勢活動，目前全台已累積達十五場。

民進黨總統參選人賴清德將於十二月三日舉辦全國暨台北市競總成立大會，賴團隊預告，當天除了賴清德及副手蕭美琴外，蔡英文總統、行政院前院長蘇貞昌、行政院長陳建仁等人都會到場，盼凝聚全台支持者氣勢，象徵民進黨團結一致要獲得勝選的決心。

賴營選舉幹部也指出，賴清德及蕭美琴接下來將分頭輔選，最後再於特定場次合體，賴清德行程最多一天十幾場，大約選前倒數三周，全國各縣市大造勢也會接續登場，預計每個縣市都會造訪、舉辦上萬人的大型造勢活動。

民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈登記參選後，至今尚無舉辦大型造勢活動。民眾黨人士透露，十二月除將舉辦數場中大型造勢活動外，廟口開講也將持續辦理，預計至少舉辦十場次。

柯文哲本周末將與區域立委參選人邱臣遠、蔡壁如共同舉辦競選總部成立大會；地方造勢部分，民眾黨規畫在高雄、台南、桃園等地舉辦中大型造勢活動，但規模不會像藍綠大造勢，動輒動員上萬人造勢場，規模類似日前舉辦的誓師大會，人數大概在五千人左右。

朱立倫昨在國民黨中常會指出，這幾天可看到團結力量展現，連三天六份民調都顯示侯康配支持度大幅上揚，昨早黨內內參民調，侯康配和賴蕭配差距零點四個百分點，非常接近。

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